Згідно з прогнозом, у Вашингтоні очікується низька температура та поривчастий вітер.

Обраний президент США Дональд Трамп вирішив перенести основні заходи в день його інавгурації у приміщення будівлі Конгресу США. Про це він повідомив у мережі Truth Social.

Як пояснив майбутній глава Білого дому, це рішення він ухвалив через аномально низьку температуру, яка очікується у Вашингтоні в день його вступу на посаду.

"Я розпорядився, щоби виголошення інавгураційної промови - разом із молитвою та іншими промовами - проводилося у ротонді Капітолію Сполучених Штатів, як це було організовано Рональдом Рейганом у 1985 році, також через дуже холодну погоду", - написав Трамп.

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За його словами, високопоставлені гості також перебуватимуть у будівлі Конгресу, а картинка для телевізійної аудиторії звідти матиме гарний вид.

Як зазначив Трамп, погода у Вашингтоні з низькими температурами й поривчастим вітром може становити загрозу гостям церемонії та всім охочим, хто прибуде до Національної алеї у столиці, а також "створює небезпечні умови для десятків тисяч правоохоронців, служб швидкого реагування, поліції, підрозділів K9 та навіть коней".

Інавгурація Трампа - останні новини

Як повідомляв УНІАН, лідер Китаю Сі Цзіньпін відхилив запрошення на інавгурацію Трампа. В МЗС країни повідомили, що "Китай хоче стабільних, здорових і стійких відносин зі США та готовий працювати з новим американським урядом, щоб знайти правильний шлях для двох країн, щоб порозумітися один з одним".

Раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що не поїде на інавгурацію Трампа без запрошення.

Загалом інавгурація Дональда Трампа 20 січня може похвалитися невеликим списком європейських гостей, єдиним особисто запрошеним главою держави стала прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні.

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