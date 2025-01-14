Вони закликають не припиняти підтримку країни.

Проведення політики миру через силу є важливим як для виживання України, так і для безпеки Сполучених Штатів Америки. Саме тому Вашингтон має залишатися на боці України у цій війні.

Про це у колонці для The New York Times написали державний секретар США Ентоні Блінкен та очільник Пентагону Ллойд Остін. Так, кремлівський правитель Путін хотів повалити український уряд, встановити у Києві маріонетковий режим та виставити Захід слабким, але так і не зміг досягти своїх стратегічних цілей:

"Усе це є свідченням стійкості українського війська та сили українського народу. Це також результат непохитного американського керівництва, яке об’єднало союзників і партнерів по всьому світу, щоб допомогти Україні вижити під імперським наступом Кремля. Сполучені Штати повинні розвивати цей історичний успіх, а не змарнувати його".

Попри величезні стратегічні досягнення, українська армія досі стикається з серйозними викликами на полі бою, а критична інфраструктура зазнає бомбардувань з боку окупантів. Водночас Росія має величезні втрати і Путін все частіше стикається з болісною дилемою: розпочати мобілізацію, яка може дестабілізувати ситуацію в РФ, або домовитися з Україною про припинення війни.

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"Оскільки пан Путін зберігає свої імперські амбіції, відмова від наших важелів впливу зараз через скорочення допомоги та примусове передчасне припинення вогню просто дозволить містеру Путіну відпочити, переналаштуватися та, зрештою, повторно атакувати. Це був би мир через капітуляцію, який не був би миром взагалі", - йдеться у колонці.

Такий сценарій означав би, що Україна буде "розчавлена під чоботом Путіна", на Європу впаде тінь тирана, який хоче відновити занепалу Московську імперію, а інші друзі Штатів можуть зіткнутися з ризиками агресії з боку автократів, які сприймуть перемогу РФ як "ліцензію на полювання".

Водночас Америці доведеться витрачати більше ресурсів та брати на себе більший ризик, щоб захищатися не лише від Путіна, а й від інших автократів і "агентів хаосу":

"Проведення політики миру через силу є життєво важливим для виживання України та безпеки Америки. Сполучені Штати та їхні союзники та партнери повинні продовжувати підтримувати Україну та зміцнювати свої позиції для переговорів, які колись приведуть до кінця агресивної війни пана Путіна".

План Трампа щодо завершення війни

Нагадаємо, раніше обраний президент Штатів повідомив, що хоче зустрітися з кремлівським правителем Путіним, щоб обговорити війну проти України.

Американський політик неодноразово заявляв, що цьому конфлікту треба покласти край, оскільки і Росія, і Україна зазнали великих втрат. Його кандидат на посаду очільника Пентагону під час слухань взагалі не згадав про роль Штатів у цій війні, зазначивши, що вона має закінчитися.

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