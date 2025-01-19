Трамп прилетів у Вашингтон і відгуляв вечірку з феєрверками

Обраний президент США прибув на борту літака, наданого Байденом, у компанії дружини, доньки та зятя.

Дональд Трамп повертається у Білий дім як 47 президент США. 20 січня відбудеться його інавгурація, а напередодні події він прибув у Вашингтон, пише Reuters.

Трамп прибув до столиці на борту літака, наданого президентом Джо Байденом, якого він замінює на посаді. Разом із ним прилетіли його дружина Меланія, донька Іванка та зять Джаред Кушнер.

Після прибуття Трамп відвідав свій гольф-клуб у Вірджинії. Там відбулася вечірка з нагоди повернення Трампа до президентства. За даними агентства, на події виступив фейковий "Елвіс Преслі" та були святкові феєрверки.

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Крім того, очікується зустріч Трампа із прихильниками в Capital One Arena напередодні інавгурації.

Через рекордно низькі температури церемонію інавгурації проведуть в приміщенні — у ротонді Капітолію США, а не на західному фасаді будівлі. Її відвідає обмежена кількість гостей через місткість приміщення.

Деякі прихильники Трампа висловлювали розчарування через обмеження доступу до основних подій, але загалом вони задоволені можливістю бути присутніми у Вашингтоні.

Після складання присяги Трамп планує підписати низку указів, спрямованих на зміцнення національної безпеки, посилення енергетичної незалежності США та інші ключові пріоритети.

Це другий термін Трампа, після його першого президентства (2017–2021). Він раніше відмовився бути присутнім на інавгурації Джо Байдена у 2021 році, залишивши Вашингтон із заявою про майбутнє повернення.

Повернення Трампа до влади відбувається на фоні напруженої політичної ситуації після штурму Капітолію 6 січня 2021 року.

Інавгурація Трампа - останні новини

Як повідомляв УНІАН, лідер Китаю Сі Цзіньпін відхилив запрошення на інавгурацію Трампа. В МЗС країни повідомили, що "Китай хоче стабільних, здорових і стійких відносин зі США та готовий працювати з новим американським урядом, щоб знайти правильний шлях для двох країн, щоб порозумітися один з одним".

Раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що не поїде на інавгурацію Трампа без запрошення.

Загалом інавгурація Дональда Трампа 20 січня може похвалитися невеликим списком європейських гостей, єдиним особисто запрошеним главою держави стала прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні.

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