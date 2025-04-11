Те, що замислювалося як розумний інвестиційний план, Трамп перетворив на звичайне вимагання, каже дипломат.

США працювали з Україною над угодою про спільну розробку українських корисних копалин ще за адміністрації президента Байдена. Однак Дональд Трамп перекрутив початкову ідею, звівши все до банального "рекету". Про це в інтерв'ю CNBC розповів глава Держдепартаменту США за Байдена Ентоні Блінкен.

Він нагадав, що пропозиція про спільну розробку українських корисних копалин була частиною так званого Плану перемоги, який президент України Володимир Зеленський представив ключовим союзникам ще минулого літа.

"І ми протягом багатьох місяців намагалися залучити інвестиції в Україну, включно з цим сектором. Це було б корисно для наших компаній. Але те, що ми побачили в запропонованій [адміністрацією Трампа] угоді - це, я вважаю, просто рекет, без жодного захисту: "Ми хочемо все це, але насправді не збираємося нічого робити в плані захисту України від Росії", - зазначив Блінкен.

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Трамп вимагає всі українські ресурси та інфраструктуру

Як писав УНІАН, наприкінці березня Білий дім передав Києву нову версію угоди про інвестиції у видобуток українських копалин, яка за своєю суттю схожа на вимогу репарацій. Зокрема проєкт передбачає, що американці отримуватимуть усі доходи від українських корисних копалин, доки не відшкодують усі витрати на військову допомогу Україні, а після - половину доходів.

Крім того, американці матимуть першочергове право на будь-які інвестиційні проєкти в українську інфраструктуру. При цьому договір передбачається як безстроковий.

Багато аналітиків зазначали, що в такому вигляді запропонована американцями угода фактично заблокує Україні шлях до ЄС. Загалом угоду багато хто вважав відверто несправедливою щодо України.

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