Наразі готується технічна команда для відрядження в США для переговорів щодо угоди про корисні копалини.

Наступного тижня Україна визначиться з юридичною фірмою, яка допомагатиме у підготовці угоди зі США про корисні копалини. Як передає кореспондент УНІАН, про повідомив на брифінгу президент України Володимир Зеленський.

"Команди працюють над цим договором. Як я і говорив - ми займаємося питанням підбору юридичної компанії. У принципі, є три ключові компанії, які погодились і хочуть працювати, допомагати і представляти Україну. Вони компетентні. На початку наступного тижня ми домовимось з однією з трьох компаній. Зараз проговорюються саме умови", - сказав Зеленський.

Разом з тим, за його словами, на початку наступного тижня у нього буде велика зустріч з українською командою, де йому представлять вже повністю усі пункти, що "задовольняють нас, або, будуть відображати справедливість в угоді, на нашу думку".

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"Ми бачимо у цій угоді тільки партнерські кроки, і саме над цим працює команда. Команда представить мені коротко цю угоду - найголовніші речі, на початку тижня. І після цього, буде готова технічна команда для відрядження у Сполучені Штати Америки і для діалогу зі своїми американськими партнерами", - повідомив Зеленський.

Він уточнив, що поки що розраховує на відрядження саме технічної команди. "Я, поки що, не збираюсь (їхати в США - УНІАН)", - сказав Зеленський.

Угода про ресурси: останні новини

Як писав УНІАН, наприкінці березня американці передали Києву нову версію угоди про українські копалини, яку більшість оглядачів розкритикували як відверто кабальну і не вигідну Україні. Американці фактично отримували повний контроль над українськими ресурсами та інфраструктурою без жодних гарантій безпеки для України.

Також аналітики вказували на те, що у такому вигляді угода зі США фактично заблокує Україні шлях до ЄС. Коментуючи цю хвилю новин, Зеленський наголосив, що угода з американцями не повинна завадити українській євроінтеграції.

Тим часом міністр фінансів США Скотт Бессент вже кілька разів поскаржився на те, що українці "найняли адвоката" для обговорення цієї угоди, хоча вона вже буцімто готова.

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