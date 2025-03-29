Аналітики зазначили, що багато з деталей угоди Україні буде складно прийняти. Вони констатували, що підтримка України не входить до порядку денного цієї адміністрації, як це було у Байдена.

Адміністрація президента США Дональда Трампа чекає від України швидкого підписання нової угоди про корисні копалини.

Як пише The Wall Street Journal (WSJ), нова домовленість надасть Вашингтону широкі повноваження над економікою України, однак проблема в тому, що українська сторона напевно не зможе прийняти ці умови.

Видання зазначило, що невідповідність в очікуваннях загрожує налаштувати США та Україну на новий виток конфлікту з приводу того, що Трамп може отримати в обмін на підтримку Києва у війні з РФ.

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"Українці не можуть відмовитися від усього свого економічного суверенітету просто так", - зазначив юрист Деніел Білак.

Видання у зв'язку з цим нагадало, що на початку лютого Трамп заявив, що не проти був би роздобути українські корисні копалини, а зараз справа дійшла до того, що його бажання переросло в план США з отримання прибутку з українських економічних проєктів у галузі металів, нафти, газу та інших природних ресурсів, а також інфраструктурних проєктів, включно з портами і трубопроводами.

55-сторінковий проект, з копією якого ознайомилося видання, спрямований на стягнення з України мільярдів доларів допомоги, отриманої від США. Трамп вважає, що США витратила на Україну $350 млрд, що значно перевищує оцінки України - близько $100 млрд.

Новий проєкт угоди, надісланий до Києва, пропонує створити обмежене товариство, зареєстроване в Делавері, яке називається "Інвестиційним фондом реконструкції США та України". Білий дім презентував його як взаємовигідне і спосіб зміцнення зв'язків.

"Угода щодо копалин дає Україні можливість сформувати міцні економічні відносини зі США, які є основою для довгострокової безпеки та миру. Угода допоможе зробити Україну процвітаючою і відображає минулі та нинішні зобов'язання США перед Україною", - сказав представник Ради нацбезпеки Джеймс Г'юїтт.

Україна відреагувала обережно і ще працює над офіційною відповіддю.

Видання зазначило, що і в новому проєкті немає гарантій безпеки, які Україна шукала, але натомість порушують питання про те, що країна має повернути США всі витрачені на військову допомогу гроші. WSJ підкреслило, що цього питання в попередній версії угоди не було.

Аналітики зазначили, що багато з деталей угоди Україні буде складно прийняти. Наприклад, Фонд матиме право вибору щодо всіх проєктів у сфері природних ресурсів та інфраструктури в Україні, для яких країна шукає інвесторів, як нових, так і наявних.

Ці проєкти виплачуватимуть прибуток у фонд, керований радою директорів, до складу якої входять три представники США і два українських, що по суті дає Вашингтону контроль над управлінням фондом. Проєкти фонду повинні будуть уникати експорту критично важливих металів стратегічним конкурентам США.

У документі йдеться, що гроші з фонду підуть на погашення допомоги, яку США надали Україні після вторгнення РФ. Водночас у документі жодного слова не йдеться про те, скільки грошей піде на відновлення самої України.

Крім того, якщо Київ захоче знайти інших інвесторів для своїх природних ресурсів, йому спочатку доведеться представити проект раді фонду. У разі, якщо фонд відмовиться взяти його, Україна не зможе запропонувати іншим потенційним інвесторам кращі економічні умови.

Обережність України спричинена тим, як сумнів Зеленського в початковій пропозиції спровокував падіння стосунків, що завершилося палким обміном думками в Білому домі. США припинили військові поставки та обмін деякою розвідувальною інформацією після зустрічі.

Рейчел Ріццо, старший науковий співробітник аналітичного центру Atlantic Council у Вашингтоні, сказала, що навряд чи у Трампа є план на випадок, якщо Україна не підпише угоду. "Схоже, що адміністрація наразі імпровізує, коли справа стосується підтримки України. Є намір сильно тиснути на українців, щоб змусити їх підкоритися всьому, чого хоче команда Трампа. Але підтримка України не входить до порядку денного цієї адміністрації, як це було у Байдена", - констатувала вона.

"Якщо Україна відкине цю версію угоди, Вашингтону доведеться вести переговори з Києвом про нову. А після того, як Трамп визнав, що РФ затягує переговори, високопосадовці адміністрації Трампа прагнуть не виглядати надто прокремлівськими", - підсумувало видання.

Вимоги Трампа до України

На початку місяця стало відомо, що тактика Трампа щодо України слідує розробленим рік тому планом. Рішення США припинити постачання зброї та розвідданих Україні, а також сварка Володимира Зеленського та Дональда Трампа в Овальному кабінеті викликали хвилю обурення у союзників.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Україна буде змушена віддати РФ частину своїх земель у рамках будь-якої мирної угоди.

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