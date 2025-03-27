Американці намагаються отримати ексклюзивне право на українські ресурси, залишивши європейцям лише "недоїдки".

Нова версія угоди про українські корисні копалини свідчить про намір керівництва США прибрати до рук Америки усі українські ресурси і заблокувати доступ до них для Європи. Про це пише Bloomberg.

Згідно з чернеткою документа, яку отримали журналісти, адміністрація Трампа вимагає "права першої пропозиції" щодо інвестицій у всі інфраструктурні та видобувні проекти в рамках угоди про партнерство з Україною.

"Якщо її прийняти, угода про партнерство дасть США величезні повноваження контролювати інвестиції в Україну в проекти, включаючи дороги та залізниці, порти, шахти, видобуток нафти, газу та інших найважливіших корисних копалин. Це означало б безпрецедентне розширення економічного впливу США в найбільшій за площею країні Європи саме тоді, коли вона намагається приєднатися до ЄС", – пише Bloomberg.

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Своє право на такі розкішні умови адміністрація Трампа обгрунтовує військовою та фінансовою допомогою Україні за час повномасштабного російського вторгнення.

Наразі обговорення деталей угоди триває, і остаточна версія проекту може суттєво відрізнятися від поточної. Україна, швидше за все, відповість на документ США власними поправками цього тижня, повідомив Bloomberg поінформований співрозмовник.

Згідно з поточним проектом документа, США призначатимуть трьох із п’яти членів правління спільним інвестиційним фондом, що дасть США фактичний контроль над фондом.

Уряд у Києві повинен буде вкладати до фонду 50% своїх доходів від усіх нових проектів з видобутку природних ресурсів та інфраструктурних проектів. У документі зазначено, що США матимуть право на весь прибуток плюс 4% річного прибутку, доки не повернуть всі витрати на допомогу Україні з 2022 року.

Україна буде зобов’язана подати всі інвестиційні проекти до фонду на перевірку. Києву буде заборонено пропонувати відхилені проекти іншим сторонам на "матеріально кращих" умовах щонайменше протягом року.

Крім того, згідно з проектом, уряд США матиме право купувати українські метали, корисні копалини, нафту і газ на комерційних умовах випереджаючи інших покупців, незалежно від того, чи фінансував фонд цей конкретний проект.

Угода, яка не має обмежень за часом, також забороняє Києву продавати важливі корисні копалини країнам, які є "стратегічними конкурентами" США.

Угода про українські ресурси: що треба знати

Як писав УНІАН, у лютому 2025 року Україна та США досягли попередньої домовленості щодо угоди про видобуток корисних копалин, яка передбачала створення спільного інвестиційного фонду для експлуатації українських родовищ природних ресурсів. ​Однак підписання угоди зірвалося через сварку президентів України та США в Овальному кабінеті Білого дому.

Днями США передали Україні новий варіант угоди, який передбачав контроль над українськими надрами без надання гарантій безпеки. Українські політики висловили занепокоєння щодо цієї пропозиції, вважаючи її кроком назад. ​

Крім того, США запропонували включити Запорізьку АЕС до ширшої економічної угоди, що викликало додаткові побоювання щодо суверенітету України над стратегічними об'єктами.

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