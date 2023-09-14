За його словами, Штати хочуть завадити успіху Росії та допомогти Україна стати сильнішими.

У США є подвійна мета в Україні: перешкодити Росії досягти стратегічного успіху у цій війні, а також допомогти українцям "міцно стояти на ногах" у військовому, економічному та демократичному плані.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає прес-служба Держдепу.

"Кінцева мета подвійна. По-перше, це, звичайно, позбавити Росію будь-якого стратегічного успіху в Україні, тому що якщо ми цього не зробимо, то це буде відкритим запрошенням для агресорів скрізь і всюди. І вже зараз дуже важливо відзначити, що Росія зазнала невдачі в тому, чого вона намагалася досягти, тому що її метою було стерти Україну з мапи, покінчити з її ідентичністю як незалежної країни, включити її до складу Росії. Це вже не вдалося", - сказав Блінкен.

Він також зазначив, що США мають намір "максимізувати здатність" українців повернути решту території, яку захопила Росія. Йдеться про близько 17% території України.

Крім того, метою США також є забезпечення стабільності в Україні. "Це не рецепт якоїсь безстрокової підтримки з боку всього світу, щоб Україна продовжувала рухатися вперед. Це підведення України до того моменту, коли у військовому, економічному, демократичному плані вона зможе міцно стояти на власних ногах", - додав він.

Інші заяви Блінкена про Україну

Як повідомляв УНІАН, раніше Ентоні Блінкен заявляв, що Володимир Путін вже програв вторгнення, оскільки намагався стерти Україну з карти, але провалився в цьому починанні, і висловив упевненість, що Київ вийде переможцем у війні.

Втім, головний американський дипломат підтримав Заяву G20 щодо України, в тексті якої Росію не засуджували за вторгнення і розв'язування війни.

Вчора Держсекретар США Ентоні Блінкен опублікував у Твіттері коментарі, які він дав під час свого виступу в школі перспективних міжнародних досліджень Джонса Хопкінса. За його словами, той світопорядок, який склався після закінчення "холодної війни", можна вважати остаточно зруйнованим.

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