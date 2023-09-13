Глава зовнішньополітичного відомства Америки вважає, що дії його держави різко контрастують з діями режимів Володимира Путіна і Сі Цзіньпіна

Держсекретар США Ентоні Блінкен опублікував у Твіттері коментарі, які він дав під час свого виступу в школі перспективних міжнародних досліджень Джонса Хопкінса.

За його словами, той світопорядок, який склався після закінчення "холодної війни", можна вважати остаточно зруйнованим.

"Ми знаходимося на черговому поворотному моменті історії, намагаючись вирішити фундаментальне питання стратегії, як його визначив Нітце: "Як нам дістатися звідти, де ми знаходимося, туди, де ми хочемо бути, не потрапивши по дорозі в катастрофу". Те, що ми переживаємо зараз, - більше, ніж просто випробування порядку, що склався після "холодної війни". Це його кінець. Десятиліття відносної геополітичної стабільності поступилися місцем загостренню конкуренції з авторитарними, ревізіоністськими державами".

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За його словами, агресивна війна Росії в Україні продемонструвала собою саму безпосередню і гостру загрозу міжнародному порядку, закріпленому в Статуті ООН, і його основним принципам - суверенітету, територіальної цілісності і незалежності.

Не забув Блінкен і про Китай, зазначивши, що КНР сьогодні являє собою більш серйозну довгострокову задачу, оскільки Китай не тільки прагне сформувати новий міжнародний порядок, але має в своєму розпорядженні для цього зростаючу економічну, дипломатичну, військову та технологічну міць. Також він провів рису між діями автократичних режимів і Штатами:

"Ми знаходимося в тому, що президент Байден називає переломним моментом: одна епоха закінчується і починається нова. Рішення, які ми приймаємо зараз, визначатимуть майбутнє на десятиліття вперед. США в цей вирішальний період лідирують з позиції сили.

У наших конкурентів принципово інше бачення. Вони бачать світ, визначений єдиним імперативом: збереження та збагачення режиму. Де авторитарні режими можуть вільно контролювати, примушувати і придушувати свій народ, сусідів і всіх, хто стоїть на шляху до цієї всепоглинаючої мети".

За його словами, контраст між цими двома підходами не може бути ясніше, а ставки в протистоянні - вище, як для світу, так і для американського народу.

Позиція США щодо війни в Україні

Раніше Блінкен відзначав, що Володимир Путін вже програв вторгнення, оскільки намагався стерти Україну з карти, але провалився в цьому починанні, і висловив упевненість, що Київ вийде переможцем у війні.

Одночасно з цим, однак, глава МЗС США підтримав Заяву G20 щодо України, в тексті якої Росія не засуджувалася за вторгнення і розв'язування війни.

Загалом Америка залишається вірною фінансовій та військовій підтримці України на тлі агресивної війни, розв'язаної Російською Федерацією. Так, лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл в ході виступу перед однопартійцями підкреслив, що США повинні продовжувати кампанію з озброєння України для її перемоги.

Як повідомляв телеканал CNN, незабаром американський президент Байден прийме остаточне рішення щодо відправки в Україну ракет великої дальності ATACMS. Як вважає український дипломат і екс-глава МЗС Павло Клімкін, це рішення стане схоже на перерізання "червоної стрічки", подоланням психологічного бар'єру в питанні поставок зброї.

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