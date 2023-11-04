До повного припинення вогню закликають представники арабських країн.

Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав до "гуманітарної паузи" у війні Ізраїлю та ХАМАС, водночас виступив проти повного припинення вогню. Як повідомляє Bloomberg, на його думку, це дасть змогу ХАМАСу перегрупуватися та "повторити 7 жовтня".

Про це він заявив під час обговорення конфлікту на Близькому Сході з представниками арабських країн, які наполягають на негайному припиненні вогню.

"Ми вважаємо, що припинення вогню зараз просто залишить ХАМАС на місці, здатним перегрупуватися і повторити те, що він зробив 7 жовтня", — сказав Блінкен журналістам.

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Водночас міністр закордонних справ Єгипту Самех Шукрі закликав до негайного припинення бойових дій.

"Я думаю, що нам потрібно визнати, що вбивство більшої кількості людей не поверне тих, хто загинув з обох сторін, якою б трагічною не була втрата".

Війна Ізраїлю та ХАМАС - що відомо

7 жовтня угруповання ХАМАС завдало масованої атаки по Ізраїлю. Бойовики вторглися на ізраїльську територію, вбиваючи цивільних людей та захопили заручників.

Після зачистки своєї території від бойовиків Ізраїль оголосив своєю метою повну ліквідацію ХАМАС. Удари по сектору Гази було посилено. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) перейшла до наземної операції в Газі.

ООН та низка країн, зокрема, арабські країни, різко критикують кампанію Ізраїлю, деякі відкликали своїх послів.

У США намагаються схилити Ізраїль до гуманітарної паузи в атаках по Газі. Водночас, як повідомляють ЗМІ, Ізраїль не погодиться на паузу у бойових діях без звільнення близько 200 заручників, яких бойовики захопили після атаки 7 жовтня.

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