Про повний розрив зв’язків наразі не йдеться.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що припиняє контакти із прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу у зв'язку з діями Ізраїлю в секторі Гази. Про це він заявив під час спілкування з журналістами у літаку на шляху з Казахстану, пише "Анадолу".

"На даний момент у мене немає жодних контактів. Наш голова Національної розвідувальної організації Ібрагім Калін зустрічається з ізраїльською стороною. Звичайно, він також зустрічається з представниками Палестини та ХАМАС. Дозвольте мені сказати, Нетаньягу більше жодним чином не є контактною особою для нас. … Але це не щось подібне до повного розриву зв’язків, особливо в міжнародній дипломатії. … Ми використовуємо всі можливості дипломатії з моїми друзями-міністрами, і ми продовжуватимемо це робити", – сказав Ердоган.

Турецький лідер стверджує, що метою Анкари є "досягнення постійного та сталого миру, який полегшить ситуацію і регіоні та країні".

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Відносини Ізраїлю та Туреччини на тлі війни проти ХАМАС

7 жовтня бойовики палестинського угруповання ХАМАС завдали найбільшого за останні десятиліття удару по Ізраїлю. Бойовики вдерлися на територію Ізраїлю та взяли близько 200 осіб в заручники. Ізраїль у відповідь почав наземну операцію в сектору Гази, контрольованому бойовиками.

Турецький лідер називає події в секторі "різаниною". 28 жовтня Ердоган виступив у Стамбулі на "Великому палестинському мітингу", звинувативши західні країни у ситуації в секторі Гази. Він також пригрозив початком релігійної війни і заявив, що Туреччина готова жертвувати життями.

Військово-політичний експерт Олександр Коваленко заявив, що у цій промові проглядається швидше політичний популізм, ніж його реальна готовність воювати.

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