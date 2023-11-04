За даними розвідки Ізраїлю, у цьому закладі вчили бойовиків ХАМАС.

Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали нищівних ударів по будівлі університету Аль-Азхар у секторі Гази.

Арабські пабліки стверджують, що будівлю зрівняли із землею кількома високоточними ударами ВПС Ізраїлю. З'явилося відео атаки.

За даними ізраїльської розвідки, у навчальному закладі готували інженерів для терористичної організації ХАМАС із розробки вибухових пристроїв та ракет.

Оточення Гази - що відомо зараз

Прес-секретар ЦАХАЛ повідомив, що ізраїльські солдати "атакують форпости ХАМАС, штаб-квартири, пускові позиції та інфраструктуру, знищують терористів у ближніх боях".

"Сили ЦАХАЛ оточують Газу з повітря, суші та моря, оточуючи місто газу та його околиці. Бойовики наступають в боях, в ході яких знищують наземну і підземну терористичну інфраструктуру і ліквідують терористів", - заявив в п'ятницю представник ЦАХАЛу Даніель Хагарі.

Відомо, що ізраїльські сухопутні війська наближаються до міста Газа, найбільшого і найбільш густонаселеного пункту в палестинському анклаві, свідчать супутникові знімки і відео з відкритих та офіційних джерел.

Вас також можуть зацікавити новини: