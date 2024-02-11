За участь у війні, РФ пропонує найманцям 2000 доларів на місяць і російське громадянство

Родичі непальців, які воюють в Україні на боці РФ, вимагають від Москви повернути їхніх родичів.

Наразі Росія завербувала до своїх рядів близько 15 тисяч жителів, пропонуючи їм за службу 2000 доларів, повідомляє CNN.

"Я пішов в російську армію не заради задоволення. У Непалі у мене не було жодної можливості працевлаштуватися. Але, оглядаючись назад, це було не правильне рішення. Ми не уявляли, що нас так швидко відправлять на передову і наскільки жахливою буде ситуація", – сказав один з непальських найманців.

Він пояснив, що вирішив піти на війну, адже не мав роботи вдома. За це йому пропонували 2000 доларів на місяць і російське громадянство. Коли він приїхав до Москви, там його відправили на коротке навчання, після якого він поїхав воювати в Бахмуті. Там він пробув близько місяця, після чого отримав поранення.

"У Бахмуті немає жодної ділянки землі, яка б не постраждала від бомб. Усі дерева, кущі та зелень… їх уже немає. Більшість будинків зруйновано. Ситуація там настільки жахлива, що аж плакати хочеться", – розповів найманець, який воював на боці окупантів.

Загалом, як повідомляє CNN, близько 15 тисяч жителів Непалу взяли участь у війні на боці РФ. Щонайменше 2000 з них - зникли безвісти. Члени родин найманців вимагають від влади повернути їхніх чоловіків додому. Але політики значно применшують кількість непальських найманців, які беруть участь у російсько-українській війні. За їхньою інформацією, у війні бере участь близько 200 громадян Непалу.

Росія вербує найманців у різних країнах - що відомо

Влітку 2023 року стало відомо, що жителів Непалу, які приїхали в Російську Федерацію вчитися, вербують на війну проти України. Головним аргументом для прийняття такого рішення стають гроші.

У грудні Непал оприлюднив офіційну заяву, в який закликав Москву припинити вербувати своїх громадян на війну та повернути тіла тих, хто вже загинув.

Нещодавно ЗСУ взяли в полон російського найманця із Сомалі. Він сказав, що підписав контракт 3 грудня, а вже 4 січня був на передовій. Сомалієць також розповів, що у лавах російської армії воюють найманці з Непалу, Єгипту, Індії та Таджикистану.

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