На початку 2024 року українські військовослужбовці взяли у полон російського найманця із Сомалі. В інтерв'ю Online.ua він сказав, що в РФ йому обіцяли паспорт та гроші за службу у лавах окупаційної армії.

28-річний Мухаммад Аділь має дружину та доньку в Сомалі. 8 серпня він прибув до Росії за туристичною візою, оскільки хотів знайти там хорошу роботу. "Інші країни, країни Європи не приймають людей з сомалійськими паспортами. Коли я потрапив до Росії, я просто чекав три дні, можливо п'ять, і я отримав роботу на фабриці. Її власник, сирієць, мені дуже погано платив, тому що я працював нелегально без робочої візи", - розповідає він.

У вихідний він поїхав "подивитися на Москву" і побачив там оголошення про набір до лав російської окупаційної армії. Він подав заявку і її схвалили. "Командири сказали, що я буду служити всередині Росії. А їхні солдати будуть воювати на першій лінії. Тому їм були потрібні люди в резерві", - каже чоловік.

За словами Аділя, він підписав контракт 3 грудня, а вже 4 січня був на передовій. Для отримання першої зарплатні він мав відслужити один місяць, однак потрапив до полону ще до завершення цього терміну.

"Я - проста людина, яка приїхала з іншої країни заробляти на життя для своєї сім'ї в Сомалі. Я нічого не знаю про стратегічні речі на війні: як сховатися, як воювати, як працювати зі зброєю, як робити будь-що. Про мене можна сказати, що "він може охороняти". Тобто можна поставити мене біля одних дверей і сказати, щоб я не пускав людей, ось і все. Але воювати, стріляти й таке інше, це дуже важко для мене", - додав він.

Каже, що українські солдати були шоковані, що він не озброєнний - він втратив зброю під час атаки БПЛА. "Я показав їм, що поранив руку, зламав ребро і зуб, тому що на мене до цього впала стеля", - додав він.

Сомалієць каже, що у лавах російської армії також воюють найманці з Непалу, Єгипту, Індії та Таджикистану. Російські командири розділяють їх на невеликі групи і просто кажуть: "Go, go, go!". Він зазначає, що на тренування виділяли лише годину, а коли вони прибули до України, то йому не пояснили, чому він тут і що має робити.

"Коли вони сказали "Полігон №5", я зрозумів, що йду на війну. Ніхто мене про це не попереджав. Я сказав їм, що не хочу, але вони відповіли, що у мене немає вибору. У мене ніколи не було подібних проблем, тому я не знаю, що робити в цій ситуації. Нам наказали сісти до машини, відвезли та залишили біля маленького будинку, дали зброю, магазини та гранати.

Аділь завпевняє, що тепер хотів би повернутися у минуле, не побачити оголошення про набір до лав армії РФ, та повернутися додому.

Росія вербує найманців у різних країнах: що відомо

У грудні Непал оприлюднив офіційну заяву, в який закликав Москву припинити вербувати своїх громадян на війну та повернути тіла тих, хто вже загинув.

Нагадаємо, нещодавно найманець Деян Берич, який вербує сербів на війну проти України, поскаржився Путіну на жорстоке поводження з ними у російській армії.

