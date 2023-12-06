Вони хочуть повернути з українського полону свого громадянина.

Непал просить Російську Федерацію припинити вербувати своїх громадян на війну проти України. Звернення опубліковано на сайті Міністерства закордонних справ Непалу.

МЗС опублікувало список із шести громадян, які нещодавно загинули під час служби в російській окупаційній армії. Російський уряд закликають якомога швидше відправити їх тіла в Непал і надати компенсацію їх сім'ям.

"Російському уряду запропоновано не закликати непальських громадян в російську армію, а в разі призову непальських громадян негайно повернути таких громадян в Непал", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється про "дипломатичні зусилля" в питанні повернення громадянина Непалу Вівека Хатрі, який приєднався до російської армії і тепер перебуває в українському полоні.

Росія вербує на війну проти України іноземців:

З початку повномасштабного вторгнення повідомлялося, що окупанти шукають солдатів для своєї армії. Відомо про спроби найняти людей у Вірменії, Казахстані, Сербії та на Кубі.

У червні журналісти з'ясували, що до лав російської армії хочуть залучити і жителів Непалу, які приїхали в Росію на навчання. Їм пропонували за це виплати в 195 тисяч рублів.

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