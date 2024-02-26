Може бути досягнутий прогрес щодо закупівлі сотень тисяч боєприпасів у третіх країн.

Близько 20 політичних лідерів з ЄС, США та Канади зберуться в Парижі 26 лютого, щоб сигналізувати президенту Росії Володимиру Путіну про європейську рішучість щодо підтримки України і спростувати наратив Кремля про те, що Росія неодмінно переможе у війні, пише Reuters.

У конференції візьмуть участь канцлер Німеччини Олаф Шольц, міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, а також лідери скандинавських і балтійських країн. Сполучені Штати Америки представлятиме помічник Державного секретаря у справах Європи та Євразії Джим О'Брайен, а Канаду - міністр оборони Білл Блер. Президент України Володимир Зеленський також виступить на зустрічі.

Французькі офіційні особи заявили, що конференція з безпеки в Мюнхені на початку цього місяця була просякнута "приреченістю і похмурістю", і що Макрон прагне розвіяти ці настрої.

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"Ми не приречені і не похмурі, - сказав французький радник. "Ми хочемо, щоб Росія це зрозуміла. Росії доведеться розраховувати на нас усіх разом, щоб покласти край цій війні і відновити права України".

Радник сказав, що робоча зустріч не буде приводом для оголошення про нові поставки зброї в Україну, а радше для мозкового штурму з пошуку шляхів підвищення ефективності на місцях, а також посилення координації між союзниками і Україною.

Однією зі сфер, де може бути досягнутий прогрес, є питання закупівлі сотень тисяч боєприпасів у третіх країн, до якого Франція раніше ставилася з обережністю.

"Ми повинні мати можливість постачати більше снарядів. Принцип полягає в тому, що снаряди будуть закуповуватися там, де вони доступні", - сказав радник. "Немає ніякої догматичної (французької) позиції".

Допомога від Франції Україні

16 лютого президент України Володимир Зеленський прибув до Франції, де підписав з французьким лідером Макроном угоду про гарантії безпеки. Відповідно до тексту угоди, Франція планує забезпечити здатність українських Сил безпеки та оборони повністю відновити територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів з 1991 року. Вона є чинною протягом десяти років.

Наголошується, що Франція надала Україні військову допомогу на загальну суму 1,7 мільярдів євро у 2022 році і 2,1 мільярдів євро у 2023 році. У 2024 році Франція надасть до 3 мільярдів євро додаткової допомоги.

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