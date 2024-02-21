У відомстві зазначають, що такі дії виставляють Польщу в поганому світлі.

Міністерство закордонних справ Польщі з глибокою стурбованістю зазначає під час недавніх протестів фермерів появу антиукраїнських гасел і гасел, що вихваляють Володимира Путіна і війну, яку він розв'язав.

"Такі дії виставляють в поганому світлі Польщу, країну, яка першою надала допомогу Україні, що вторглася в країну, і поляків, які прийняли українських біженців. Важливо відзначити, що вони також дискредитують самих організаторів протестів", - вказано у заяві польського зовнішньополітичного відомства.

У МЗС Польщі вважають дану ситуацію спробою захоплення сільськогосподарського протестного руху екстремістськими і безвідповідальними групами, можливо, під впливом російських агентів.

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"Ми закликаємо організаторів протестів, в ім'я здорового глузду і можливості реалізувати вимоги, які в значній мірі є правильними, виявити і виключити зі свого руху ініціаторів подібних акцій. Нинішнє становище польських фермерів - це результат агресії Володимира Путіна проти України та дезорганізації світової економіки, а не те, що українці захищаються від агресії", - підсумували дипломати.

Блокада кордону України - останні новини

20 лютого польські фермери розширили протести на кордоні з Україною. На акції протесту польських фермерів в Гожичках помітили банер з написом "Путін, розберися з Україною, Брюсселем і нашими правителями".

Генконсул Польщі у Львові Еліза Звонкевич вибачилася перед українцями за дії поляків. Пізніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що блокування кордони з Україною не є політичним рішенням уряду, заборонити фермерам протестувати вони не можуть.

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