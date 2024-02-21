Стаття Кримінального кодексу передбачає покарання за публічне пропагування фашистського чи іншого тоталітарного державного устрою.

Поліція Польщі відкрила кримінальну справу щодо фермера, який під час акції протесту на кордоні з Україною вивісив на своєму тракторі радянський прапор та плакат із закликом до президента РФ Володимира Путіна. Про це повідомила поліція Польщі.

"Порушення закону та розпалювання ворожнечі неприпустимі! Негайна реакція польської поліції на виступи зі скандальними гаслами під час протесту фермерів у Водзіславському районі. Поліція та прокуратура здійснюють діяльність згідно зі ст. 256 1 Кримінального кодексу", – йдеться у повідомлені поліції в мережі X.

За даними Deutsche Welle, вказана стаття Кримінального кодексу передбачає покарання за публічне пропагування фашистського чи іншого тоталітарного державного устрою або розпалювання ненависті на ґрунті національних, етнічних, расових чи релігійних відмінностей.

Своєю чергою міністр внутрішніх справ Польщі Марчін Кервінський повідомив, що банер із закликом до Путіна було "негайно вилучено та знищено".

Водночас в мережі публікують інформацію, що фермер, проти якого відкрили провадження, зареєстрований у "Вконтакті", а в "Миротворці" позначений, як агент спецслужб Росії. Раніше він закликав припинити підтримку Києва у війні проти Росії.

Блокада кордону

20 лютого польські фермери розшири протести, зокрема на кордоні з Україною. На акції протесту польських фермерів в Гожичках помітили банер з написом "Путін, розберися з Україною, Брюсселем і нашими правителями".

Генеральний консул Польщі у Львові Еліза Дзвонкевич вибачилася перед українцями за дії поляків на кордоні.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що блокування кордону з Україною не є політичним рішенням уряду, заборонити фермерам протестувати вони не можуть.

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