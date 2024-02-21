Дипломат наголосила, що не може повірити у те, що так поводяться поляки.

Генеральний консул Польщі у Львові Еліза Дзвонкевич вибачилася перед українцями за дії поляків на кордоні.

Реакція дипломата з'явилася у її Facebook-акаунті. Дзвонкевич наголосила, що більше не може робити вигляду, що нічого не відбувається.

"Я більше не можу мовчати. З любові до своєї Батьківщини. Я не можу вдавати, що не бачу цих ганебних дій Польщі на польсько-українському кордоні. Я перепрошую у вас, дорогі українці", - зазначила вона.

Як зізналася Дзвонкевич, раніше вона думала, що так ганебно можуть поводитися лише росіяни, нагадавши про події Варшавського повстання 1944 року, зокрема про відмову радянських військ дозволити посадку літаків союзників на підконтрольній їм території.

Генконсул уточнила, що її заява стосується не вимог протестувальників, а форми протесту.

"Справжній поляк ніколи не вдарить у спину своїм сусідам, які борються за свободу. Справа не у вимогах, а у формі протесту. Сором і ганьба. Я перепрошую в України, яка зараз воює", - написала Дзвонкевич.

Блокування кордону України: останні новини

Протести на кордоні з Польщею почалися ще восени, польські перевізники вимагають, щоб українські колеги знову мали отримувати дозволи, а фермери виступають проти імпорту сільськогосподарської продукції з України.

Останнім часом ситуація загострилася, все частіше з'являється інформація про провокативні заяви та дії протестувальників. Так, фермери вже двічі розсипали українське зерно, а на одній з останніх акцій помітили банер з написом "Путін, розберися з Україною, Брюсселем і нашими правителями".

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи кризу на кордоні, сказав, що справа не в зерні, а, скоріше, в політиці.

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