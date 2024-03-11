Генконсульство України в Любліні звернулося з офіційним листом до коменданта поліції Люблінського воєводства.

Польська поліція заявляє, що протестувальники не блокують навмисно пасажирські автобуси на кордоні з Україною.

Про це заявляє консул Генерального консульства України в Любліні Сергій Царук, який відвідав пункт пропуску "Дорогуськ-Ягодин". В поліції сповільнення руху пояснюють "технічними причинами, повʼязаними з проходженням через коридор протестувальників інших транспортних засобів". Зазначається, що в таких випадках автобуси можуть очікувати на кордоні до 30 хвилин.

У консульстві повідомляють, що в моменті перебування консула на місці протесту рейсовий пасажирський автобус безперешкодно проїхав в напрямку України. Під час зустрічі з представниками поліції та протестувальниками він наголосив на неприпустимості будь-яких затримок руху пасажирських автобусів.

Відео дня

Також Генконсульство України в Любліні звернулося з офіційним листом до коменданта поліції Люблінського воєводства з проханням забезпечити в подальшому безперешкодний рух автобусів у місцях проведення протестів.

Що відомо про блокування автобусів на кордоні:

Як повідомляв УНІАН, сьогодні міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що польські протестувальники почали зупиняти та затримувати на кордоні автобуси з українцями.

Незабаром посол України в Польщі Василь Зварич повідомив, що на місце події вже виїхав консул Генерального консульства країни в Любліні.

Вас також можуть зацікавити новини: