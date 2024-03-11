Має провести необхідні розмови для унеможливлення затримки руху пасажирських автобусів.

Консул України виїхав на місце перед польським пунктом пропуску "Дорогуськ", щоб з'ясувати ситуацію та унеможливити подальше блокування руху автобусів з українськими пасажирами у Польщі. Про це у Facebook повідомив посол України в Польщі Василь Зварич.

"У зв’язку з появою інформації про безпідставні затримки польськими протестувальниками пасажирських автобусів перед пунктом пропуску в "Дорогуську", на місце негайно виїхав консул Генерального консульства України в Любліні", – повідомив Зварич.

Дипломат додав, що консулом будуть проведені необхідні розмови на місці, щоб унеможливити будь-які затримки руху пасажирських автобусів.

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"Як і дотепер, рух легкового транспорту і пасажирських автобусів повинен обовʼязково відбуватися без жодних перешкод", – відзначив посол.

Блокада кордону з Польщею

Як повідомляв УНІАН, віце-прем'єр-міністром з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков сьогодні заявив, що польські протестувальники зупиняють автобуси з громадянами України, які прямують як до Польщі, так і з неї. Затримка пасажирського руху відбувається без будь-яких пояснень.

За даними ДПСУ, станом на 11 березня блокування руху вантажівок відбувалось у п’яти пунктах пропуску на кордоні із Польщею. Про затримку пасажирських автобусів прикордонники не повідомляли.

Це не перші випадки блокування автобусів на кордоні з Польщею. У лютому в мережі почали публікувати інформацію, що польські протестувальники почали блокувати проїзд пасажирських автобусів. Тоді Кубраков провів термінові перемовини з головою Бюро нацбезпеки Польщі Яцеком Сєвєрой.

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