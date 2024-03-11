За словами міністра, пасажирів тримають без будь-яких пояснень.

Польські протестувальники, які нещодавно розблокували один із пунктів пропуску, зупиняють автобуси з громадянми України. Пасажирів тримають без будь-яких пояснень. Про це в мережі Х повідомив віце-прем’єр з відновлення – міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

"Із заблокованого польського кордону надходять неприємні новини. Протестувальники та поліція зупиняють автобуси, які прямують до Польщі та з Польщі. Пасажирів тримають без будь-яких пояснень. Наголошуємо, що ці дії є неприпустимими по відношенню до громадян України", – зазначив міністр.

За його словами, під час війни в Україні пасажирами таких автобусів є жінки з малолітніми дітьми, соціально незахищені верстви населення, військовослужбовці, які повертаються або їдуть на навчання, та транзитні люди.

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"Спроба зробити їх заручниками протесту виглядає недоречною для цивілізованого світу", – підкреслив Кубраков.

Протести на кордоні – останні новини

9 лютого польськими фермерами було поновлено блокування польсько-українського кордону. Їхні дії заважали імпорту сільськогосподарської продукції з України та зупиняли рух не тільки "аграрних" вантажівок. 29 лютого стало відомо, що за один місяць через блокаду українсько-польського кордону бюджет України недоотримав 8 млрд гривень.

За даними ДПСУ, станом на 11 березня блокування руху вантажівок відбувалось у п’яти пунктах пропуску на кордоні із Польщею.

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