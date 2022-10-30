Данілов наголосив, що поставками продовольства Україна допомагає світу запобігти голоду.

Заяви Росії про припинення "зернової ініціативи" є шантажом Російської Федерації перед самітом G20, який відбудеться в листопаді 2022 року в Індонезії.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

"Це звичайний шантаж РФ. Ви знаєте, що 15 листопада має відбутися зустріч "великої двадцятки". Чи буде там присутня Росія як країна і президент РФ – це під великим питання, тому що не зрозуміло, хто їх там буде вітати, і хто з ним там буде спілкуватися. І для того, щоб шантажувати не тільки нашу країну, а й шантажувати світ, вони на сьогоднішній день вигадали собі таку річ, що вони виходять з цього так званого гуманітарного коридору", – наголосив він.

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Данілов наголосив, що поставками продовольства Україна допомагає світу запобігти голоду. При цьому він додав, що нинішні дії Росії є прогнозованими і "нічого тут дивного для нас, принаймні, немає".

За словами Данілова, заяви РФ про нібито обстріл Севастополя з Одеси є маячнею і це якась "параноїдальна річ у преставників РФ".

"Це просто неможливо. Ті кораблі, які виходили із зерном, вони не мають відношення до процесів, які відбуваються в нашій країні. Це вигадки верхівки РФ. У росіян дуже складна ситуація, і вони вигадують то якусь ядерну бомбу, яку ми нібито маємо. У них кожного дня якась нова новела для того, щоб звернути увагу світу, для того, щоб з ними в решті решт почали рахуватися. Але чи можна рахуватися з терористами я не знаю", – додав секретар РНБО.

Говорячи про продовження "зернової ініціативи", Данілов зазначив, що "це непроста ситуація". Він нагадав, що домовленності були досягнуті за участю ООН, Туреччини. За його словами, попередники нинішньої керівної верхівки в Росії робили Голодомор в Україні, щоб знищувати нас як націю.

"В них є вчителі, в яких вони вчаться", – сказав Данілов про нинішнє керівництво Росії.

Блокування "зернової ініціативи": що відомо

29 жовтня 2022 року Росія заявила про вихід із "зернової угоди". В РФ повʼязали це рішення з атакою на кораблі РФ у Севастопольскій бухті в тимчасово окупованому Криму.

Пізніше Міністерство інфраструктури України заявило, що Росія фактично заблокувала рух 218 суден, які мали транспортувати зерно в рамках "зернової угоди". 95 з них завантажені і вже вийшли з українських портів.

Організація Північноатлантичного договору (НАТО) закликала Москву терміново поновити дію "зернової угоди", яка дозволяє Україні експортувати зерно через Чорне море.

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