Фактична блокада "зернового коридору" з боку Росії розпочалася ще у вересні 2022 року.

Росія фактично заблокувала рух 218 суден, які мали транспортувати зерно в рамках "зернової угоди". 90 з них завантажені і вже вийшли з українських портів.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України.

"У зв'язку з тим, що українська сторона станом на 30 жовтня немає дозволів від Спільного Координаційного Центру на проходження безпечним коридором та проведення інспекцій, 218 суден фактично заблоковані на своїх поточних позиціях", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що серед заблокованих суден 95 були завантажені і вже вийшли з українських портів та очікують на інспекцію для відправлення до кінцевого споживача. Крім того, 101 судно очікує інспекції на вхід до українських портів, а ще 22 завантажених судна чекають на вихід з українських портів.

У Мінінфраструктури наголосили, що реалізація "Ініціативи про безпечне транспортування зерна і агропродукції через українські порти" має винятково гуманітарний характер. Крім того, Україна як сторона Ініціативи не порушила жодного з пунктів угоди.

"Українська сторона не зупиняла рух вантажів через "зерновий коридор", навіть попри російські військові атаки на портову та енергетичну інфраструктуру. Також було зафіксовано 15 випадків приближення російських БПЛА та літаків на заборонену дистанцію до цивільних суден, що беруть участь у Ініціативі", – додали у відомстві.

За даними міністерства, фактична блокада "зернового коридору" з боку Росії розпочалася ще у вересні 2022 року, коли штучно зменшувалася швидкість проведення та кількість інспекцій. Такі кроки ппризвели до створення черги у 176 суден з 2,1 млн агропродукції на борту.

"Таким чином, стає очевидним намір Росії спровокувати масовий голод у нужденних країнах Африки та Азії, а також створити гострий дефіцит продовольства у всьому світі. Хочемо підкреслити, що з моменту виходу першого судна вдалося експортувати більше 9 мільйонів тонн продовольства, з них більше 5 мільйонів тонн - до країн Африки та Азії", – пояснили у Мінінфраструктури.

Відомо, що в рамках Всесвітньої Продовольчої Програми під егідою ООН до країн, що перебувають на межі голоду, було відправлено 190 тисяч тонн українського зерна.

Блокування експорту зерна з України: що відомо

29 жовтня 2022 року Росія заявила про вихід із зернової угоди після "нападів" на кораблі Чорноморського флоту в Севастополі.

Президент США Джо Байден назвав "обурливим" припинення Росією угоди про постачання зерна. У свою чергу, керівник прес-служби Ради національної безпеки Білого дому Ейдрієнн Уотсон вважає рішення РФ про припинення участі в зерновій угоді "приводом для того, щоб використовувати продовольство в якості зброї".

Пізніше міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що через вихід РФ із "зернової угоди" судно Ikaria Angel з 40 тис. тонн зерна для Ефіопії не змогло сьогодні вийти з українського порту, як планувалося.

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