"Зернова угода" дозволила зменшити ціни на продовольство в усьому світі, зазначили в Альянсі.

Організація Північноатлантичного договору (НАТО) закликає Москву терміново поновити дію "зернової угоди", яка дозволяє Україні експортувати зерно через Чорне море.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на речницю Альянсу Оану Лунгеску.

"Президент Путін повинен зупинити мілітаризацію продовольства і припинити його незаконну війну проти України. Ми закликаємо Росію переглянути її рішення і терміново поновити угоду, яка дозволить доставляти продовольство тим, хто його потребує найбільше", - йдеться у заяві.

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Лунгеску відзначила, що усі країни-члени Альянсу привітали цю угоду, яку вдалося укласти за допомогою Туреччини.

"Цей експорт допоміг зменшити ціни на продовольство у світі", - заявила вона.

Що відомо про "зернову угоду" - найважливіші новини

Угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції було підписано 22 липня в Стамбулі (Туреччина). Угодою передбачено 120 днів для вивезення українського зерна з можливістю пролонгації терміну дії.

Перше з початку повномасштабної російської війни в Україні судно з українським продовольством вийшло з Одеси 1 серпня.

24 жовтня у Міністерстві інфраструктури України повідомили, що через затримку Росією інспекції суден у Босфорі українські порти працюють на 25-30% своїх потужностей.

У своєму зверненні 26 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що вже 175 суден заблоковані через свідому затримку Росією українського продовольчого експорту.

У рамках "зернової ініціативи" вже 397 суден експортували через порти Великої Одеси 9 млн тонн української агропродукції до країн Африки, Азії та Європи.

29 жовтня росіяни заявили, що припиняють участь у реалізації угод "зернової ініціативи" через нібито "терористичний акт" проти кораблів Чорноморського флоту РФ в Криму.

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