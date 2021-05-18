Цифрова валюта, комп'ютерні віруси, висадка Китаю на Марсі - все це було передбачено в фантастичних книгах і серіалах.

"Я читаю наукову фантастику вже півстоліття, витративши дитинство на її споживання у різних формах. І ось тепер вперше в своєму житті я почуваюся так, ніби живу у серіалі наукової фантастики", - пише Тайлер Коуен, американський економіст і професор Університету Джорджа Мейсона.

Поворотним моментом стало приземлення китайського дослідного апарату на Марсі. Справа не лише у самому факті, зважаючи на те, що Китай ще відносно недавно був однією з найбідніших країн світу. Апарат містить надзвичайну кількість програмного забезпечення й пристроїв на основі штучного інтелекту, а ще лазери й георадар, - йдеться в статті Коуена на Bloomberg.

Читайте такожМарсохід Perseverance записав звук марсіанського вертольота IngenuityІснує ціла серія романів наукової фантастики про Китай, в яких країна колонізує Марс. Письменник Девід Вінгроу з 1988 до 1999 видав серію під назвою "Чанг Куо", події якої розгортаються у майбутньому через 200 років. У цих книгах описано, як корумпований і репресивний Китай править світом й насаджує жорстку расову ієрархію.

В 1990 році New York Times опублікував рецензію на книгу Вінгроу. І вона тепер особливо вражає. В ній йдеться, що у книзі "китайці якимсь чином повернули собі відчуття мети у другій половині 21-го століття", так, ніби це справді фантастика. Твір Вінгроу називають нереалістичним й поганим, тому що "бачення майбутнього, в якому домінує Китай, здається надуманим і безпідставним в історичному процесі". Економіст визнає, що книги "Чанг Куо" не відповідають і його власним передбаченням. Але, вочевидь, реальність перевершила бачення принаймні одного літературного критика.

Криптовалюта Dogecoin - ще одна ознака того, що сучасна реальність нагадує фантастику. Це те, на що звертає увагу португальський політолог і політик Бруно Макаес.

"В 1994 році я був співавтором книги про монетарну економіку, в якій припускав, що монетарні інститути й самі гроші сильно зміняться у наступні кілька десятиліть. Здебільшого це станеться через технології. На книгу ніхто не звернув увагу і, здавалося, вона не мала практичної користі. Озираючись, тепер я бачу, що вона була аж занадто консервативною", - пише Коуен.

Він додає, що доведеться шукати тяжко й довго в науковій фантастиці, щоб знайти хоч щось подібне на історію Сатосі Накамото, загадкового розробника Bitcoin. Може це Гарі Селдон з "Фундації" Айзека Азімова? Вся група крипто-інститутів більше не здається просто бульбашкою. І це правда навіть попри те, що Dogecoin по-суті був створений для жарту.

"Ще одна ознака того, що наукова фантастика стає реальністю: я живу у Вірджинії. І минулого тижня я не міг знайти доступний запас бензину, тому що хакерська група DarkSide атакувала головний трубопровід в регіоні. Моє життя точно не скотилося до сценарію "Шаленого Макса", де банди воюють за пальне і жінок. Тим не менше, це було нагадування про те, що зручності сучасності крихкі. А це, знову ж таки, поширена тема для наукової фантастики", - йдеться в статті.

Одна компанія з кібербезпеки зафіксувала, що кількість кібератак зросла на 485% з 2019 до 2020 року. Злочинність переходить в нове і трохи страшне майбутнє.

Читайте такожЕксперти попередили, що група кіберзлочинців LuckyMouse знову атакує державні та приватні компаніїСтає дедалі очевидніше, що незграбна, але чарівна збірка оповідань Айзека Азімова "Я, робот" була найбільш важливою й впливовою фантастикою 20-го століття. Азімов думав про те, як ми, люди, будемо програмувати поведінку роботів. Зрештою, він запропонував свої славнозвісні "три закони роботехніки". Регуляція програмного забезпечення й алгоритмів стала тепер однією з головних суспільних проблем. І майже кожен, хто працює в цій сфері, знайомий з працями Азімова.

"На скільки обережним повинен бути ваш безпілотний автомобіль і коли йому варто з'їхати в натовп пішоходів, щоб врятувати ваше життя? Таких питань буде ставати дедалі більше. І з часом знадобиться абсолютно нова юридична система. Азімов помітив це першим", - йдеться в статті.

З точки зору актуальності й глобального охоплення, "Я, робот", який був написаний для дешевих журналів, швидше за все, перевершить роботи лауреата Пулітцерівської премії Філіпа Рота.

Ще один пророчий роман про ще одну гостру проблему - це "Діамантовий вік" Ніла Стівенсона. Книга була опублікована в 1995 році, коли економічне зростання збільшувало доходи по всіх США включно з середнім класом. Роман описує світ надзвичайної нерівності, посиленої освітніми й географічними розколами.

Читайте такожThe Economist: Інтернет так і не приніс свободу в Китай, чому?Ще не відомо, чи міста почнуть будувати власні біо-захисні імунні системи для повітря. Або чи нанотехнології використають для забезпечення бідних безкоштовною їжею і ковдрами. Але роман корисний для всіх, хто хоче краще зрозуміти нерівність доходів.

Суть в тому, що це стосується будь-якої кількості інших проблем: наукова фантастика пропонує вікно для чіткішого погляду на сучасну реальність. І це ще через її призму ніхто не подивився на пандемію, вакцини чи звіти про НЛО.

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Переклад: Лесь Димань