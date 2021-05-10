Маск відправить супутник на Місяць / фото pixabay.com
Компанія Ілона Маска SpaceX запустить на Місяць супутник за контрактом, який оплачено криптовалютою Dogecoin.
Читайте такожЗемлю накриє тривала магнітна буря: "штормити" буде 6 днівПро це Маск написав у своєму Twitter.
Запуск супутника запланований на перший квартал 2022 року.
«SpaceX запустить супутник Doge-1 на Місяць наступного року. Місія оплачена в Doge», – повідомив Маск.
Відомо, що супутник належить канадській компанії Geometric Energy Corporation. Там підтвердили, що запуск Doge-1 буде повністю профінансований Dogecoin.
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