Депутати внесли на розгляд це питання, однак остаточного рішення ще немає.

Депутати внесли в парламент Болгарії проєкт постанови про передачу Україні непридатних зенітно-ракетних комплексів С-300 для використання під запчастини. Про це повідомляє The Sofia Globe.

Зазначається, що військові визнали ракетні комплекси С-300 непридатними до експлуатації. Ремонтувати їх у Болгарії неможливо, а Україна має можливості для їх використання. Водночас документ передбачає передачу Болгарією Україні надлишкових набоїв калібру 5,56 із запасів МВС.

Передача ракетних комплексів покращить оборону українських міст від російської авіації, а набої зможуть використовувати українські військові, оснащені стрілецькою зброєю НАТО, йдеться у повідомленні.

Відео дня

"Наша країна не має необхідних потужностей для самостійного ремонту цих боєприпасів. Їх використання нашою армією створило б серйозну загрозу для життя болгарських військовослужбовців. На відміну від Болгарії, Україна заявила, що має можливість прийняти на озброєння такі дефектні боєприпаси та поставити їх на службу в українську армію", - ідеться в пояснювальній записці, прикладеній до проєкту рішення.

Проєкт постанови підлягає розгляду парламентським Комітетом з питань оборони перед голосуванням у парламенті. В разі схвалення Міноборони Болгарії вирішуватиме кількість ракетних комплексів і набоїв для передачі України.

Співпраця України та Болгарії

Ще влітку цього року Болгарія заявила про те, що готова приєднатися до "снарядної коаліції". Мова йде про загальноєвропейську програму з постачання Україні боєприпасів. Ще у травні країни ЄС остаточно ухвалили рішення про відправку Україні 1 мільйона 155-міліметрових снарядів та ракет.

Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв в середині червня заявив, що його країна має намір приєднатися до загальноєвропейської програми з постачання Україні боєприпасів. За його словами, важливість участі Болгарії в снарядній коаліції полягає в тому, що ця країна "з радянських часів спеціалізувалася на виробництві стрілецької зброї, легких озброєнь і боєприпасів".

Через кілька місяців, у серпні цього року, депутат парламенту Болгарії Івайло Мірчев заявив, що надання Україні близько 100 болгарських бронетранспортерів відбудеться вже у вересні 2023 року. Він повідомив, остаточна ратифікація відправки БТР відбудеться на початку вересня, після чого техніку зможуть відправити в Україну.

Вас також можуть зацікавити новини: