Новий уряд Болгарії має намір рішуче допомагати Україні на відміну від попередників.

Болгарія має намір приєднатися до загальноєвропейської програми щодо постачання Україні боєприпасів, необхідних для відбиття російської агресії. Про це заявив новий міністр оборони країни Тодор Тагарєв в інтерв'ю виданню Politico.

Ще в травні країни ЄС остаточно затвердили рішення про відправку Україні 1 мільйона 155-міліметрових снарядів і ракет. Київ повинен їх отримати протягом найближчого року. Снаряди будуть надані з власних запасів країн-учасників Програми, а з бюджету ЄС їм буде надана компенсація. На ці цілі витратять 1 мільярд євро.

Крім того, ще 1 мільярд євро витратять на закупівлі нових боєприпасів для України. Єврокомісія також запропонувала ініціативу вартістю 500 мільйонів євро, щоб підвищити здатність Європи виробляти зброю і досягти цих цілей.

Досі Болгарія була однією з двох країн ЄС (іншою є нейтральна у військовому відношенні Ірландія), які не приєдналися до цієї програми. Але тепер ситуація, схоже, зміниться.

"Ми дуже чітко націлені на те, щоб приєднатися до цієї коаліції. Думаю, ми зможемо забезпечити частину необхідних боєприпасів для України. Політичного рішення не було, але ми, безумовно, докладемо зусиль, і я вірю, що ми знайдемо спосіб", – заявив болгарський міністр оборони.

Politico зазначає, що дана заява свідчить про різкий поворот у зовнішній політиці Болгарії, де новий уряд прийшов до влади минулого тижня після періоду затяжної нестабільності.

За словами Тагарева, важливість участі Болгарії в снарядної коаліції полягає в тому, що ця країна "традиційно з радянських часів спеціалізувалася на виробництві стрілецької зброї, легких озброєнь і боєприпасів".

Україна також повинна бути "абсолютно" допущена в НАТО," коли дозволять умови", вважає болгарський міністр.

Тагарєв зазначив, що він "дуже стурбований" впливом Москви в самій Болгарії і зараз розглядає можливість створення нових спеціалізованих підрозділів для боротьби з дезінформаційними наративами Росії.

"Ми повинні переконатися, що ми ефективно протистоїмо російській пропаганді, дезінформаційним кампаніям і всім іншим видам впливу, які ми маємо в країні. Російський посол тут і деякі інші політичні партії, впливові політики говорять одним голосом – і це не голос наших союзників", - заявив міністр оборони.

Позиція Болгарії щодо війни в Україні

Болгарські суспільство і політикум вельми неоднозначно ставляться до війни в Україні. Так, чинний президент країни Румен Радев, який раніше назвав Крим" російським", фактично знаходиться в опозиції до прозахідного уряду країни. У квітні 2022 року він виступив категорично проти поставок болгарської зброї в Україну.

У той же час, як стало відомо в січні цього року, в найперші тижні і місяці повномасштабного вторгнення Росії саме Болгарія, ймовірно, врятувала Україну від розгрому в найкритичніший час. Софія таємно поставила Україні величезні обсяги боєприпасів.

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