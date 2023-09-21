Посольство Кремля в Софії обурене висилкою.

Болгарська влада вислала предстоятеля Російської православної церкви в країні через те, що він є "загрозою національній безпеці".

Як зазначає Sofiaglobe з посиланням на Державне агентство національної безпеки Болгарії, троє іноземних громадян були видворені з країни за його наказом з міркувань національної безпеки.

ЗМІ повідомляють, що одним із виключених є Васіан Змєєв, предстоятель Російської православної церкви в Софії.

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Державне агентство національної безпеки повідомило, що трьом видвореним заборонено в'їзд до Болгарії на п'ять років. Їм видали наказ про видворення з позбавленням права на проживання, повідомили у відомстві.

Заходи були введені у зв'язку з їхньою діяльністю, спрямованою проти національної безпеки та інтересів Республіки Болгарія, повідомляє відомство.

"Отримано інформацію про дії трійки, "пов’язані з реалізацією різних елементів гібридної стратегії Російської Федерації щодо цілеспрямованого впливу на суспільно-політичні процеси в Республіці Болгарія на користь російських геополітичних інтересів", - йдеться у повідомленні.

Водночас російське посольство на сторінці у Facebook повідомило, що Болгарія видворила з країни настоятеля Російської православної церкви у Софії архімандрита Васіана та двох служителів Храму Св. Миколи Мирлікійського та висловили обурення з цього приводу.

У Європі розривають дипломатичні відносини з Росією

Зокрема, у червні Ісландія зупинила роботу свого посольства в Росії.

А у Німеччині до кінця року залишиться тільки одне генконсульство РФ, також будуть закриті кілька німецьких консульств в Росії.

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