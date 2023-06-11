Священика-пацифіста також засудили за те, що "докучає царю".

Церковний суд Російської Православної церкви (РПЦ) оголосив пацифізм єрессю, яка суперечить православному вченню. Про це свідчать матеріали церковного суду про позбавлення сану священика Іоанна Бурдіна, які потрапили до рук видання SOTA.

Священик Бурдін, що давно не ладнає з керівництвом РПЦ, на одній з проповідей заявив, що "ми, християни, не сміємо залишатися осторонь, коли брат вбиває брата, християнин – християнина". В такому підході РПЦ побачила єресь.

"...пацифізм, яким священик Бурдін намагається прикритися від звинувачень на його адресу, не сумісний з дійсним вченням православної Церкви, зокрема, викладеним в "Основах соціальної концепції". Пацифізм в різні епохи церковної історії був присутній в єретичних доктринах...", — йдеться в матеріалах церковного суду.

Також Бурдіну ставлять у провину те, що він критикував російську владу, а не українську.

Ще одним пунктом звинувачення проти священнослужителя стало неправильне ставлення до "царя", що вважається порушенням "84-го правила Святих Апостолів".

"Якщо хто докучить царю, або князю, не по правді: нехай понесе покарання. І якщо такий буде з кліру: нехай буде вивержений від священного чину; якщо ж мирянин: нехай буде відлучений від спілкування церковного", – говорить дане правило.

Позиція РПЦ щодо війни в Україні

Тісно пов'язана з Кремлем Російська православна церква відкрито підтримала військове вторгнення в Україну. Примітно, що глава РПЦ Патріарх Кирил намагався виправдати війну навіть в бесіді з Папою Римським.

Після того, як план бліцкригу провалився і війна перейшла в затяжну фазу, православні храми в Росії перетворилися на пункти агітації добровольців для російської армії. Коли ж у Росії почали "часткову мобілізацію", РПЦ засудила тих росіян, хто вважав за краще виїхати з країни, щоб не потрапити до лав армії-окупанта.

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