Також будуть закриті кілька німецьких консульств в Росії.

Влада Німеччини ухвалила рішення відкликати дозвіл на роботу чотирьох з п'яти консульств Росії.

Згідно з рішенням Міністерства закордонних справ Німеччини, російські дипмісії повинні будуть припинити роботу до кінця року.

У свою чергу Німеччина закриє свої консульства в Єкатеринбурзі, Калінінграді та Новосибірську протягом п'яти місяців.

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Скандали з російськими дипломатами

Російських дипломатів вже давно висилають з різних країн Європи через те, що їх підозрюють у шпигунстві. Особливо почастішали випадки висилки після вторгнення РФ в Україну. Так, у квітні уряд Німеччини прийняв рішення про висилку не менше 30 працівників російських посольств з території країни. Їх підозрюють у тому, що вони могли використовувати дипломатичний імунітет для незаконного вербування німецьких інформаторів в політиці, бізнесі, науці та Збройних силах.

Крім того, 25 квітня влада Швеції вислала з країни п'ятьох дипломатів РФ. Вони вели несумісну з їхнім статусом діяльність.

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