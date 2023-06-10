Однак рішення про припинення діяльності посольства не є розривом дипломатичних відносин.

Міністр закордонних справ Ісландії оголосила про припинення роботи посольства в Москві з 1 серпня.

"Це непросте рішення, оскільки Ісландія підтримує багаті відносини з народом Росії з моменту здобуття нами незалежності в 1944 році. Однак нинішня ситуація просто не дозволяє невеликій дипломатичній службі Ісландії мати посольство в Росії", - сказала глава МЗС Тордіс Гільфадоттір.

Однак рішення про припинення діяльності посольства не є розривом дипломатичних відносин. Як тільки дозволять умови, Ісландія приділить пріоритетну увагу відновленню роботи своєї місії в Росії, підкреслили в ісландському МЗС.

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Боротьба з російськими дипломатами - деталі

У квітні 2023 року Уряд Німеччини прийняв рішення про висилку не менше 30 працівників російських посольств з території країни. Їх підозрюють у тому, що вони могли використовувати свій імунітет для незаконного вербування німецьких інформаторів з політики, бізнесу, науки та збройних сил.

Влада Швеції вислали з країни п'ятьох дипломатів Російської Федерації. Вони вели несумісну з їх статусом діяльність.

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