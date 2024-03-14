Політик вважає, що Україні не варто хвилюватися через ймовірне переобрання Трампа.

Екс-прем'єр Великої Британії Борис Джонсон впевнений, що 45-й президент Дональд Трамп зрозуміє неможливість угоди з російським диктатором Володимиром Путіним, якщо його знову оберуть до Білого дому.

Як написав політик у колонці для NV, слід менше панікувати про можливу перемогу Трампа на виборах, оскільки він був першим, хто передав озброєння Україні, на відміну від попередника Барака Обами.

Джонсон зазначив, що Трамп у певний момент може подумати, що здатний вести переговори з Путіним, але зрозуміє, що жодна угода з Путіним неможлива.

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"Тому я думаю, що зрештою він стане президентом, який допоможе захистити демократію та підтримати Україну. Щодо ультрареспубліканців, які виступають проти допомоги Україні, я думаю, що це зміниться після президентських виборів", – заявив Джонсон.

Останні заяви Трампа

Днями колишній президент США і один із претендентів на нове обрання на головну посаду у країні Дональд Трамп заговорив про вихід США з НАТО. При цьому одноосібно таке рішення президент США ухвалювати не може.

Тож якщо Трамп переможе і матиме ідею, щоб офіційно відкликати участь Америки у НАТО, йому доведеться чекати проміжних виборів до Сенату і Конгресу.

Також УНІАН повідомляв, що Трамп обізвав Байдена "ідіотом". У своїй промові він звинуватив нинішнього президента США в тому, що той не може гарантувати США безпеку, і також згадав про президента-диктатора Росії Володимира Путіна.

За його словами, президент РФ говорить про ядерну зброю, "тому що він знає, що президентом США є ідіот, з яким він може впоратися".

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