Після зустрічі із Зеленським Трамп почав лякати Третьою світовою в разі перемоги Гарріс

У своїй соцмережі він написав, що провів "чудову зустріч" із Зеленським.

Колишній президент США Дональд Трамп, який знову балотується в Білий дім від республіканців, розповів про сьогоднішні переговори з українським лідером Володимиром Зеленським у Нью-Йорку.

У своїй соцмережі Truth Social він написав, що провів із ним "чудову зустріч", і якщо його оберуть президентом, війна між Росією та Україною "закінчиться швидко". Трамп зазначив:

"Якщо ні, то ця війна ніколи не закінчиться і перейде у фазу Третьої світової війни. Пані Гарріс ніколи не зможе завершити війну і не змогла. Нічого не зміниться, крім того, що смерть і руйнування стануть тільки гіршими".

Війна в Україні - позиція Трампа

У четвер під час зустрічі із Зеленським Гарріс натякнула на пропозицію Трампа почати переговори з Росією щодо територіальних поступок і заявила, що такий підхід рівносильний капітуляції.

Експрезидент не пояснює, як саме він пропонує закінчити війну, проте західні політики та експерти побоюються, що він має намір змусити Україну до територіальних поступок або заморожування конфлікту. Київ рішуче заперечує проти таких пропозицій.

Трамп за підсумками зустрічі із Зеленським заявив, що війна в Україні має закінчитися справедливо. На запитання про те, чи не змінив він свою думку після бесіди з українським лідером, Трамп відповів, що "багато чого дізнався", але думку не змінив:

"Я і президент Зеленський хочемо, щоб ця війна закінчилася. І закінчилася справедливо. Я думаю, що це станеться в потрібний час", - додав він.

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