Ще вчора імовірність зустрічі була вкрай низькою.

Президент Володимир Зеленський зустрівся з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. Перед початком зустрічі обидва зробили короткі заяви для преси.

Зокрема Зеленський подякував Трампу за цю зустріч повідомив, що хоче обговорити з ним необхідність припинення війни і шляхи до цього:

Путін не повинен перемогти

Президент України наголосив, що ухвалити певні рішення потрібно вже зараз.

"Але ми розуміємо, що до листопада ми не можемо зупинити Путіна. Ми намагаємося на полі бою завдяки наших героїчним солдатам. Але ми розуміємо, що після листопада ми повинні ухвалити рішення і ми сподіваємося, що міць Сполучених Штатів буде дуже сильною, і ми розраховуємо на це. Саме тому я вирішив зустрітися з обома кандидатами, з усією повагою", - сказав Зеленський.

Своєю чергою Трамп заявив, що у "певний момент" війна в Україні повинна закінчитися.

"Ця країна пройшла через таке пекло, якого не було в жодній країні, не було ніде. Ніхто ніколи не бачив нічого подібного. Це жахлива ситуація", - сказав він.

Трамп запевнив, що у нього були "чудові стосунки" із Зеленським. На доказ цього він пригадав невдалу спробу свого імпічменту у 2019 році, затіяну демократами.

"Одна з причин, через яку ми так легко перемогли, полягає в тому, що коли президента [Зеленського] запитали, він сказав, що президент Трамп не зробив абсолютно нічого поганого. Він сказав це голосно та чітко, і на цьому містифікація померла. Це було дуже благородно", - сказав Трамп.

Візит Зеленського до США і реакція Трампа

Як писав УНІАН, під час свого візиту до США, який триває у ці дні, Володимир Зеленський відвідав збройовий завод у місті Скрентон, штат Пенсильванія. Після цього Трамп розпочав кампанію жорстких публічних нападів на Зеленського.

На думку оглядачів, Трамп образився на Зеленського, адже вирішив, що український президент підігрує демократам у передвиборчій боротьбі. Справа в тому, що Скрентон - це рідне місто Джо Байдена. А штат Пенсильванія - один з головних, за які зараз точиться основна боротьба між кандиадатами на виборах президента США.

Ще до свого візиту в США Зеленський обіцяв зустрітися з Трампом і Гарріс. Однак після візиту Зеленського на завод Трамп відмовився зустрічатися. Учора стало відомо, що Зеленський написав Трампу листа, аби умовити його таки зустрітися.

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