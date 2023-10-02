За його словами, спочатку необхідно дочекатися формування коаліції в Словаччині, а потім робити висновки.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив у понеділок, що він "поважає вибір" словацького народу і "занадто рано судити", як перемога на виборах прокремлівського діяча у країні вплине на Україну.

Колишній прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо готовий почати коаліційні переговори після того, як його партія Smer-SD виграла парламентські вибори в суботу, що може стати викликом єдності НАТО і Європейського Союзу по Україні.

"Ми поважаємо вибір, зроблений народом Словаччини. І я думаю, що ще занадто рано судити про те, як ці вибори вплинуть на підтримку України", - заявив Кулеба.

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За його словами, спочатку необхідно дочекатися формування коаліції в Словаччині, а потім робити висновки.

"Треба дочекатися формування коаліції. І після цього, дивлячись на склад цієї коаліції, можна буде робити перші висновки", - сказав Кулеба.

Перемога Фіцо на виборах у Словаччині

Братислава була одним з найбільших прихильників Києва з моменту початку російського вторгнення в минулому році, але її майбутня підтримка була поставлена під сумнів після того, як Фіцо отримав шанс повернути собі лідерство.

Виступаючи після своєї перемоги, Фіцо заявити, що "зробить все", що в його силах, щоб дати поштовх мирним переговорам між Росією і Україною. "Великі вбивства нікому не допоможуть", - сказав він. Переговори навряд чи будуть вітатися на Україні, оскільки на даний момент вони, швидше за все, будуть включати в себе пропозиції про передачу території Росії, що небажано для Києва.

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