Сьогодні до української столиці приїдуть глави МЗС всіх країн-членів ЄС.

Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель анонсував історичну зустріч міністрів закордонних справ ЄС. Вона вперше відбудеться у Києві.

Як повідомив Боррель у соціальній мережі X (колишній Twitter), це буде перша зустріч глав МЗС країн-членів ЄС за межами блоку.

"Сьогодні я збираю міністрів закордонних справ ЄС у Києві на першу в історії зустріч усіх 27 держав-членів за межами ЄС. Майбутнє України в ЄС", - зазначив Боррель.

Очікується, що на унікальній Раді ЄС обговорять інтеграцію України до Євросоюзу, демонстрацію підтримки та підбиття підсумків деяких важливих заходів, таких як військова допомога Заходу та подальше посилення санкцій проти РФ.

На полях заходу глави МЗС ЄС зустрінуться з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та президентом Володимиром Зеленським.

Боррель приїхав в Україну

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня глава європейської дипломатії Жозеп Боррель неочікувало прибув до Одеси з неоголошеним візитом, а потім вирушив у Київ.

Боррель під час візиту зустрівся з президентом Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Політики вшанували пам'ять українських захисників, які загинули у війні проти РФ.

Заява про зустріч міністр МЗС країн ЄС пролунала на тлі цього неоголошеного візиту головного євродипломата в Україну.

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