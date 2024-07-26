За словами голови європейської дипломатії, підтримка Пекіном війни РФ проти України негативно впливає на відносини між ЄС і Китаєм.

Китай має використати свій вплив на Росію, щоб зупинити війну в Україні. З такою заявою під час зустрічі з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї виступив високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель, повідомляється на сайті Європейської служби зовнішніх справ.

Зазначається, що сторони обговорили відносини між ЄС і Китаєм. Зоркрема, Боррель висловив стурбованість щодо підтримки Китаєм "загарбницької війни Росії проти України, яка негативно впливає на відносини між ЄС і Китаєм".

"Він висловив стурбованість тим, що експорт Китаєм великої кількості товарів і предметів подвійного призначення є підтримкою Росії в нарощуванні військової техніки і закликав Китай використати свій вплив на Росію, щоб сприяти припиненню війни. Він попросив Китай підтримати мирний процес в Україні", - йдеться у повідомленні. Відео дня

Відносини Китаю з Заходом - останні новини

Напередодні США ввели санкції проти Китаю через допомогу Північній Кореї у виробництві ракет. Адміністрація президента США Джо Байдена звинувачує Пхеньян у постачанні балістичних ракет до РФ для використання у війні проти України.

Також УНІАН повідомляв, що президент Чехії Петр Павел заявив, що без Росії та Китаю мирних переговорів щодо війни в Україні не буде. За його словами, Китай повинен взяти на себе більше відповідальності за мирне облаштування світу на основі правил, а не на основі того, у кого більша армія чи економічна потужність.

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