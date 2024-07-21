Він вважає, що Трампу це вдасться зробити завдяки тому, що його бояться.

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп зможе закінчити війну Росії проти України.

Таку заяву зробив спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон, передає Голос Америки. "Президент Трамп зможе покласти край цьому конфлікту, тому що він продемонструє силу. Ми підтримуємо ідею миру через силу. Ми не мали цього за три з половиною роки адміністрації Байдена. Це було з точністю до навпаки", висловив думку Джонсон.

Він зазначив, що Трамп може просто телефоном "висунути погрози та вимоги супротивникам у всьому світі, на які вони звертають увагу, тому що в певному сенсі бояться його", що, на думку Джонсона, є справжньою цінністю.

Відео дня

При цьому незалежний сенатор, колишній демократ Джо Манчін сказав, що президент США Джо Байден може використати п'ять місяців президентського терміну, щоб "посилити здатність України захищатися та здобути свободу".

Заяви Трампа про віну в Україні

Трамп давно проводить браваду зі своїм бажанням закінчити війну в Україні за 24 години. Нещодавно, коментуючи ці слова, український президент Володимир Зеленський зауважив, що Україна не піде на те, щоб просто "зупинитися, віддати та забути".

"Всі будуть щасливі, якщо одна людина в світі, припустимо, це Дональд Трамп, зможе зупинити війну за 24 години. Питання в тому, якою ціною, і хто буде платити цю ціну. Я не кажу, що це його ідея, примусити нас платити. Але якщо він хоче зробити це за 24 години, простий спосіб – це примусити нас платити…Це означає просто зупинитися та віддати та забути…Ми ніколи на це не підемо...", - заявив Зеленський.

Вас також можуть зацікавити новини: