Затримка платежів збройовим компаніям може призвести до того, що мільйони боєприпасів буде відправлено до Москви, а не до Києва.

Деякі союзники України постачають їй боєприпаси з тих самих запасів, з яких купують росіяни. Як пише Financial Times, Росія випереджає західні столиці в закупівлі боєприпасів на міжнародних ринках, і затримка платежів збройовим компаніям може призвести до того, що мільйони боєприпасів буде відправлено до Москви, а не до Києва.

"Є деякі країни, які постачають зброю [Україні] з тих самих запасів, що й росіяни... Якщо у вас є готівка, щоб зробити передоплату швидше, ніж росіяни, то товар піде на українську сторону. Якщо у вас немає готівки на рахунку, то іноді вони йдуть до росіян", - заявив урядовий спецпредставник Чехії з питань реконструкції України Томаш Копечний.

Раніше чеський виробник зброї Czechoslovak Group повідомив, що через зростання цін і низьку якість половина отриманих снарядів не може бути відправлена на поля боїв в Україну так швидко, як планувалося, оскільки потребує додаткової обробки.

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При цьому Міхал Стрнад, власник і голова CSG, повідомив Financial Times, що портфелі замовлень європейських виробників боєприпасів заповнені на найближчі вісім років, залежно від типу деталей.

Війна в Україні призвела до різкого зростання цін на обмежену кількість снарядів, які можна придбати за межами країн НАТО, оскільки в Європі немає вільних боєприпасів і виробничих потужностей, зазначає FT.

"Виробничі потужності є. Але не в Європі", - сказав Копечний. "Ми конкуруємо [з Росією] за кілька мільйонів боєприпасів... Єдине, що нам для цього потрібно, - це відповідні фінанси".

Снаряди для України - новини

Раніше УНІАН повідомляв, що тільки чотири країни дали Чехії гроші на купівлю боєприпасів для України - це Канада, Данія, Нідерланди та Португалія. При цьому про готовність допомогти Празі фінансово заявили майже 20 країн.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що ЗСУ отримають перші снаряди в рамках "чеської ініціативи" вже в червні, розмір поставок становитиме від 50 до 100 тисяч на місяць.

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