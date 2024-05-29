Зазначається, що майже 20 країн заявили про готовність допомогти Празі фінансово.

Міністр оборони Чехії Яна Чернохова закликала європейських союзників зробити фінансовий внесок у чеську ініціативу щодо боєприпасів. Наразі тільки чотири країни виконали свої фінансові зобов'язання.

Видання euractiv пише, що до ініціативи Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України приєдналися 18 країн. Хоча кількість країн, які пообіцяли надати фінансову підтримку, зростає, але лише деякі з них надали гроші.

"Кошти надходять до нас поступово; ми не можемо купувати боєприпаси в борг", - заявила глава чеського міноборони, вказавши на логістичні та фінансові проблеми. "Якщо деякі країни підписали меморандум, але ще не відправили кошти, ми не можемо розпочати закупівлі. Це свого роду заклик до тих урядів, які вже підписали меморандуми, надіслати гроші".

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За її словами, гроші на купівлю боєприпасів надіслали тільки Канада, Данія, Нідерланди та Португалія.

Ініціатива Чехії щодо закупівлі боєприпасів - головні новини

Чехія заявила, що знайшли для України сотні тисяч снарядів, але на них треба зібрати гроші. Пізніше вже йшлося про понад 1 мільйон боєприпасів. У квітні повідомлялося, що до чеської ініціативи приєдналися 20 країн, деякі з них роблять це таємно.

Навесні в Польщі заявили, що можуть допомогти з доставкою цих снарядів в Україну. Країна також приєдналася до ініціативи Чехії.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала повідомив, що перші десятки тисяч 155-міліметрових боєприпасів надійдуть в Україну в червні, додавши, що Україна може очікувати на першу партію в найближчі кілька днів.

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