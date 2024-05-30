Початок реалізації "чеської ініціативи" з постачання зброї Україні очікується вже наступного місяця.

Збройні сили України отримають перші снаряди в рамках "чеської ініціативи" вже у червні. Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, інформує Європейська правда.

"Дуже скоро будуть перші фізичні постачання в Україну, ми очікуємо їх у червні", - сказав урядовець.

Видання зазначає, що аналогічний прогноз дав Томаш Копечний, урядовий спецпредставник Чехії з питань реконструкції України, який відповідає за "чеську ініціативу" щодо постачання снарядів. Він очікує на зростання обсягів снарядів у ЗСУ.

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"Перше суттєве збільшення постачань буде в червні, воно буде в десятках тисяч, між 50 ти 100 тисячами на місяць", - запевнив Копечний.

"Чеська ініціатива" щодо снарядів для України - останні новини

У Чехії заявили про серйозні проблеми з поставками боєприпасів для України. Власник і голова CSG Міхал Стрнад повідомив, що близько 50% снарядів, придбаних його компанією за дорученням чеського уряду в таких місцях, як Африка та Азія, не були достатньо якісними, щоб їх можна було відправити без подальшої обробки в Україну. До деяких снарядів компанія змушена додавати відсутні компоненти власного виробництва.

Також УНІАН повідомляв, що тільки чотири країни дали Чехії гроші на купівлю боєприпасів для України - це Канада, Данія, Нідерланди та Португалія. При цьому про готовність допомогти Празі фінансово заявили майже 20 країн.

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