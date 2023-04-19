Лідер Бразилії продовжує наполягати на своїй ідеї про те, що група нейтральних країн повинна "допомогти встановити мир між Росією і Україною".

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва засудив порушення Росією територіальної цілісності України. Разом із тим, він знову закликав до посередництва у припиненні війни, незважаючи на критику цієї його "мирної" ініціативи з боку українського уряду.

Виступаючи на обіді з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом, Лула да Сілва знову сказав, що група нейтральних країн повинна об'єднатися, щоб "допомогти встановити мир між Росією і Україною". Про це пише Reuters.

Коментарі бразильського президента прозвучали після того, як його висловлювання про те, що країни Заходу затягують війну, поставляючи зброю Україні, викликали бурхливу критику серед західних союзників.

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Представник Білого дому звинуватив да Сілву в тому, що він "повторює російську і китайську пропаганду, не звертаючи уваги на факти". А у вівторок Білий дім заявив, що "тон Лули не був нейтральним".

Джерело Reuters у Вашингтоні, знайоме з цим питанням, сказало, що офіційні особи США у приватному порядку чітко дали зрозуміти бразильським колегам, що адміністрація Байдена незадоволена критикою надання зброї Україні з боку да Сілви.

Білий дім повідомив у заяві, що радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван говорив зі своїм бразильським колегою Селсо Аморімом про "низку двосторонніх і глобальних питань, включаючи війну Росії проти України".

Раніше Аморім приєднався до словесної перепалки, назвавши критику США "абсурдною" і заявивши, що Бразилія не поділяє позицію Росії.

"Бразилія захищає територіальну цілісність України. Але поки не буде переговорів, ідеального миру для українців і росіян не буде. Повинні бути поступки", - сказав Аморім бразильському телеканалу Globo.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у понеділок відвідав Бразилію і подякував її президентові "за мирні зусилля", зазначивши, що "Бразилія і Росія поділяють погляди" на війну в Україні.

Війна в Україні - позиція Бразилії

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Бразилії Лулу да Сілва заявив, що Росія повинна повернути територію, на яку вона вторглася в минулому році, але він припустив, що Україна повинна пожертвувати Кримом, який був окупований російськими військами в 2014 році. Президент України Володимир Зеленський категорично відкинув цю пропозицію.

У квітні президент Бразилії заявив, що США і ЄС повинні припинити "заохочувати" війну і почати говорити про мир. На думку да Сілви, міжнародне співтовариство спільними силами зможе "переконати" президента України Володимира Зеленського і кремлівського диктатора Володимира Путіна в необхідності закінчити війну.

Цієї неділі, 16 квітня, президент Бразилії запропонував зібрати групу нейтральних країн за аналогією з G20, не залучених до російсько-української війни, для встановлення миру. Лулу да Сілва повторив, що рішення про початок війни було "прийнято двома країнами", поклавши, імовірно, частину провини на Україну, і додав, що країни, які постачають зброю, потрібно переконати припинити це робити.

Київ розкритикував пропозиції Лули за те, що він однаково ставиться до "жертви і агресора", і у вівторок запросила президента Бразилії відвідати Україну, щоб він особисто побачив наслідки російського вторгнення.

Офіційний представник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що наша держава з цікавістю стежить за зусиллями Лули з врегулювання війни, але підкреслив, що Україна не торгує своїми територіями. Ніколенко також відкинув думку, висловлену да Сілвою на вихідних про те, що країни, що надають Україні зброю для захисту, затягують війну.

Європейський союз також відкинув заяву Лули да Сілви про те, що у війні винні як Україна, так і Росія. Представник ЄС із закордонних справ Пітер Стано заявив, що вся допомога спрямована на "законну оборону" України.

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