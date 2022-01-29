Російська Федерація до кордонів України стягнула близько 130 тисяч військових.

Прем’єр Британії Борис Джонсон відвідає "український регіон" і проведе кризові переговори з російським президентом Володимиром Путіним наступного тижня на тлі занепокоєнь можливого російського вторгнення.

Про це пише The Guardian з посиланням на джерела в уряді.

Співрозмовники видання підкреслюють, що Джонсон сповнений рішучості "пришвидшити дипломатичні зусилля" й "посилити стримування, щоби уникнути кровопролиття у Європі".

"Він повторить необхідність того, щоб Росія відступила і повернулась до дипломатії", - пояснило джерело.

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Поза тим, очікується, що у понеділок МЗС Британії оголосить про жорсткіші санкції проти РФ, а це означає, що Британія націлиться на стратегічні й фінансові інтереси Росії, попри побоювання США з приводу обсягу "брудних" грошей РФ у Лондоні.

Американські дипломати висловили стурбованість тим, що будь-які санкції, запроваджені проти Росії у зв’язку з потенційним конфліктом, виявляться неефективними через велику кількість російських багатств у Британії.

Цього тижня міністр оборони Британії Бен Воллес здійснив ряд робочих поїздок у європейські країни, щоби переконати уряди держав надати Україні зброю.

Протягом останнього тижня Британія відправила Україні 2 тисячі одиниць легкої протитанкової зброї й інструкторів.

Першою зупинкою Воллеса у Європі стали Нідерланди. Уряд цієї країни тепер розглядає можливість відправки бронежилетів і снайперських гвинтівок.

Водночас Німеччина продовжує пручатися, пояснюючи рішення побоюваннями щодо нової ескалації з боку Росії.

Польща і Латвія публічно розкритикували позицію Берліна. Замість цього ФРН постачає Україні так звану "несмертельну" допомогу, включаючи польові госпіталі і військові шоломи.