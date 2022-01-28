Чиновники Альянсу вважають, що тих сил, які РФ вже стягнула до українських кордонів, мало для повномасштабного вторгнення.

Чиновники в НАТО визнали, що Росія не планує повномасштабне вторгнення в Україну, оскільки для цього потрібно стягнути набагато більше військ.

За словами чиновника НАТО, щоб вторгнутися в таку велику країну з такими збройними силами як Україна, потрібні військові можливості, "відмінні від тих, які розгорнуті в даний час", повідомляє euractiv.

При цьому джерело видання в Альянсі зазначило, що тільки президент Володимир Путін знає що станеться, в той час, як інше керівництво Кремля навіть поняття не має.

"Врешті-решт, з великим терпінням, підйомом і падінням і великою кількістю часу, в якийсь момент ми почнемо заспокоюватись, але ми не можемо виключити, що щось раптово може статися", - сказало джерело.

При цьому він зазначив, що у НАТО немає ні обов'язку, ні права на військове втручання в Україні, оскільки вона не є членом Альянсу, але все було б зовсім по-іншому, якби країна НАТО зазнала нападу.

"Якщо Росія допустить помилку, напавши на державу-члена НАТО, у нас буде третя світова війна", - сказало джерело.

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Тим не менш, додало джерело, Україна є "партнером з підвищеними можливостями" НАТО, а це означає, що у Альянсу є певні моральні зобов'язання, які можуть призвести до масових санкцій проти Москви у разі вторгнення в Україну.

Крім того, джерело зазначило, що "неможливо домовитися про те, щоб Україна і Грузія не вступали в НАТО", також Росія не може говорити Альянсу вивести сили з Болгарії та Румунії. Джерело уточнило, що попередньою умовою для подальших переговорів з РФ з інших питань є відведення її військ від українського кордону. Американці "дійсно хочуть" негайної деескалації з Росією, але діалог з тисячами російських військовослужбовців на кордоні з Україною неможливий, підсумувало джерело в НАТО.

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