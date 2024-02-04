За словами депутатів, необхідно швидко усунути брак особового складу та обладнання.

Збройні сили Великої Британії не будуть готові до війни "високої інтенсивності", якщо не буде швидко усунено брак особового складу та обладнання. Як інформує BBC, про це йдеться у висновках комітету з питань оборони Палати громад.

Там стверджують: британські військові залишають лави ЗС швидше, ніж їх вдається набрати, і "пропозицію" для них потрібно покращити.

"Порочне коло" потрібно було б розірвати, щоб Велика Британія могла зіткнутися з "усе більш складними" загрозами", - зазначають депутати.

Водночас у Міністерстві оборони Королівства також заявляють, що пріоритетом має бути збільшення набору та покращення утримання військових.

Видання зазначає, що минулого місяця генерал сер Патрік Сандерс, голова армії та колишній начальник Генерального штабу, закликав країну підготувати добровольчу "громадянську армію", готову вести сухопутну війну, попередивши, що лише збільшення кількості резервістів "не буде достатньо".

Сандерс наголосив на загрозі з боку Росії після її вторгнення в Україну та вказав на кроки, які вживають інші європейські країни, щоб поставити своє населення у "бойовий стан". Він також закликав зробити більше для оснащення та модернізації Збройних сил.

У комітетській доповіді зазначається, що депутати "дедалі більше стурбовані" "кризою" у вербуванні та утриманні як регулярного персоналу, так і резервістів, оскільки оперативні потреби ускладнюють відновлення та навчання. У результаті "не дивно, що більше людей залишають Збройні сили, ніж приєднуються до них".

"Незважаючи на те, що уряд визнає проблему та планує її вирішувати, він ще не рухався необхідними темпами для цього", - констатують парламентарії.

У комітеті також стверджують, що 1,95 мільярда фунтів стерлінгів, виділених на збільшення запасів боєприпасів у минулорічному бюджеті, можуть бути використані для покриття існуючої нестачі ресурсів, а не для їхнього поповнення.

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