Йдеться про фрегати HMS Argyll і HMS Westminster.

Український військово-морський флот в Чорному моры "з радістю б прийняв" нові кораблі. Йдеться про військові судна, які британському флоту, можливо, доведеться списати.

Йдеться про фрегати HMS Argyll і HMS Westminster, які Великобританія змушена вивести з експлуатації через брак моряків для їх обслуговування.

"Звичайно, ВМС потрібні бойові кораблі, тому що ми розуміємо, що без кораблів немає флоту. Тому якщо буде прийнято таке рішення, що стосується можливості передачі двох фрегатів Військово-Морським силам України, ми будемо цьому раді", - заявив в інтерв'ю телеканалу Sky News командувач Військово-Морськими силами ЗСУ Олексій Неїжпапа.

Відео дня

"Морська коаліція" - останні новини

Великобританія спільно з Норвегією мають намір очолити морську коаліцію для зміцнення обороноздатності України в Чорному морі. В рамках цієї ініціативи підтримка буде довгостроковою і допоможе Києву трансформувати свої військово-морські сили, зробивши їх більш сумісними із західними союзниками.

При цьому Британія заявила, що відправить Україні зі свого складу Військово-морського флоту два протимінні кораблі класу Sandown, а також ще понад 40 інших транспортних засобів - транспортні засоби-амфібії Viking і рейдові судна.

У свою чергу Туреччина заявила, що не дозволить британським мінним тральщикам пройти транзитом в Чорне море, оскільки це порушить Міжнародний пакт про прохід через протоки у воєнний час.

Посилаючись на Міжнародну конвенцію Монтре, що регулює морське судноплавство в регіоні, турецький уряд підкреслив, що російським та українським військовим кораблям заборонено заходити в турецькі протоки через триваючу війну.

Вас також можуть зацікавити новини: