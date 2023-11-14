Зокрема, ЗСУ отримають 82 тисячі касок.

Велика Британія передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшло різне спорядження та зимовий одяг для військових.

Про надання нового пакету допомоги повідомили у Міністерстві оборони Великої Британії. "Для підтримки Збройних Сил України в зимові місяці ми надали різний необхідний одяг та спорядження", – йдеться у повідомленні.

До нової партії допомоги увійшли:

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82 000 касок,

25 000 комплектів зимового одягу,

10 000 комплектів бронежилетів,

Крім того, було передано 70 тисяч сухпайків.

Допомога Україні від партнерів: останні новини

Посол Німеччини в Україні Мартін Єгер заявив, що до кінця поточного року Берлін поставить Києву дві системи протиповітряної оборони IRIS-T. Він наголосив, що німецька оборонна промисловість зацікавлена у довгострокових відносинах з Україною.

Водночас De Telegraaf пише, що США викупили в Йордану 60 самохідних артилерійських установок Gepard для України. Ці системи Йордан отримав від Нідерландів, уклавши у 2013 році контракт вартістю 21 мільйон євро. Примітно, що Штатам угода коштувала куди більше – вони заплатили за установки 110 млн євро.

Тим часом ЗМІ пишуть, що Європейський Союз не зможе виконати надану раніше обіцянку про надання Україні 1 млн боєприпасів до березня 2024 року.

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