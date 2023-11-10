У оборонному відомстві запевнили, що в найближчій перспективі Україна продовжить отримувати допомогу від США.

Сполучені Штати Америки у найближчій перспективі продовжуватимуть надавати Україні нові пакети військової допомоги в межах президентських повноважень (PDA). Проте обсяг цих пакетів стає меншим.

Про це заявила під час брифінгу заступниця речника міністерства оборони США Сабріна Сінгх, повідомляє "Укрінформ". У цьому звʼязку Пентагон закликав Конгрес якомога швидше схвалити додаткове фінансування.

"Ми продовжимо передавати пакети, вони просто стають меншими. Тож ми дуже просимо Конгрес ухвалити запит із додатковими асигнуваннями, який надіслав президент, аби ми могли надалі задовольняти потреби України на полі бою", – наголосила вона.

За її словами, США вже використали понад 95% із загальної суми, яка була виділена на допомогу Україні на початку російського повномасштабного вторгнення ( $62,3 млрд). Таким чином вона уточнила заяву Білого дому, де напередодні заявили про використання 96% коштів.

Сабріна Сінгх також зауважила, що адміністрація вже використала всі фонди Ініціативи сприяння безпеці Україні (USAI). При цьому в резерві ще біля $1 млрд на пакети PDA.

"Минулого місяця ми мали зустріч контактної групи (у форматі "Рамштайн", – ред.), у середині листопада буде ще одне засідання Контактної групи з питань оборони України. Союзники й партнери продовжують підтримувати Україну, ми продовжуємо підтримувати Україну тим, що їй потрібно в боротьбі", – резюмувала представниця Пентагону.

Допомога Україні від США: останні новини

8 листопада в Білому домі заявили, що США витратили вже 96% коштів, виділених на допомогу Україні. З тих коштів, які виділили саме на військову підтримку, використано вже 90%. Такі цифри навів координатор зі стратегічних комунікацій в Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Заступник держсекретаря США Джеймс О'Брайен наголосив, що якщо США відмовляться від допомоги Україні у війні з Росією, згодом Америці доведеться боротися з РФ самостійно.

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